「SAKURA2026 3WAYステンレスタンブラーSTANLEYシャイニーエアリーブルーグラデーション」414ml 5200円

春の青空を思わせる淡いブルーのグラデーションに、きらめくパール加工を施した3WAYステンレスタンブラー。フタのカバーパーツを回転させると「直接飲む」「ストローをさして飲む」「飲み口を閉じる」3通りの使い方ができて、さまざまなシーンに合わせて使えます。

「SAKURA2026 ステンレスボトルSTANLEYシャイニーエアリーブルーグラデーション」473ml 5700円

ブルーとアイボリーのグラデーションがやさしい春の青空を思わせるデザインのステンレスボトル。フックに指を通してボトルを持ち運ぶことができるので、持ち運びにも便利です♪

「SAKURA2026 ステンレスTOGOボトルエアリーブルー」473ml 5550円

軽やかなブルーのボディに、繊細なタッチで桜を描いたデザインのステンレスボトル。サイレンロゴがエンボスで表現されていて、スタイリッシュな印象に。

「SAKURA2026 ステンレスボトルシェルホワイト」355ml 4750円

上品でやさしい雰囲気をまとったステンレスボトル。1点1点仕上がりが異なるシェル加工を施しています。流れるように描かれた桜が華やかさを演出。

「SAKURA2026 ステンレスボトルグリッターエアリーブルー」444ml 4950円

本体に桜を描き、淡いブルーのグリッターを散りばめたステンレスボトル。ミルクボトルのようなフォルムに、エンボス加工で施されたサイレンロゴがたまりません…！

「SAKURA2026 ストラップカップシェイプステンレスボトルエアリーブルー」355ml 5000円

白とブルーがさわやかな印象のボトルは、春のエアリーな空気を運んでくれるデザインです。ボトル本体にはパール加工がされているため、よく見るときらめきを感じることができます。暖かくなっておでかけも増えるこの季節に便利なアイテムです！

「SAKURA2026 タンブラーホワイト」473ml 2450円

光の反射によって虹色に見えたり、蓋の部分はパール加工がされていたり、一見シンプルですが細かいディテールにもこだわっているタンブラーです。黒のワードロゴがアクセントにもなっていて、年代や性別を問わず、幅広い方が使えるデザインです！

【オンラインストア限定】「SAKURA2026 ステンレスタンブラーラインストーンエアリーブルー」473ml 1万9500円

ひときわ輝きを放つこちらのステンレスタンブラーは、スターバックスオンラインストア限定で販売。クリアのラインストーンで敷き詰めた中に一部淡いブルーのラインストーンをあしらっています。特別な一杯を飲みたいときにおすすめ♪



「SAKURA2026 リッド付ステンレスマグ」355ml 4000円

桜の花びらを全面に描いたリッド付きステンレスマグ。上品なマットパールでより華やかな印象に♪

「SAKURA2026 マグメダルエアリーブルー」355ml 2850円

桜をネイビーで描いたスタイリッシュなデザインのメタルマグ。淡いブルーが印象的で、実は角度によって見え方が変わるので遊び心が満載です！

【オンラインストア限定】「SAKURA2026 耐熱グラスマグラスター」355ml 3400円

オンラインストア限定の虹色に反射するおしゃれなガラスマグ。底面はよく見ると桜の花びらの形になっています！ シンプルで落ち着いた印象なので、日常使いにもおすすめ。

【オンラインストア限定】「SAKURA2026 ダブルウォール耐熱グラスカップ」355ml 3650円

舞い散るように描かれた桜がかわいらしさを演出する耐熱グラスカップはオンラインストア限定で登場。温かい飲み物にも冷たい飲み物にも対応するダブルウォール構造なので、オールシーズン活躍すること間違いなし♪

「SAKURA2026 グラスタンブラーエアリーブルー」473ml 3500円

春の青空カラーで描いた桜とグラスの透明感が調和したデザイン。繊細に描かれた桜はエンボス加工で立体感のある仕上がりになっています。



「SAKURA2026 ボトルショルダーバッグメタリックピンク」2950円

サイズ：縦23×横16.5×マチ9cm

桜を思わせる淡いメタリックピンクが上品なボトルショルダーバッグは、スマートフォンなどが入るサイズの内ポケット付き。スターバックスへ行く際はもちろん、普段のおでかけにもぴったりなアイテムです！

「SAKURA2026 コースターエアリーブルー」2000円

使うたびにラメがきらめく新形状のコースター。さわやかなブルーが春の訪れを感じさせてくれます。ピンクのコースターとセットで使うのもおすすめ♪



お世話になった人に贈りたいミニカップギフト

「SAKURA2026 スターバックスミニカップギフトエアリーブルー（ドリンクチケット付）」1150円

【ドリンク引き換え有効期間】2026年3月4日（水）〜8月30日（日）

【ドリンク交換チケット】700円（店内利用）、687円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能

ドリンクチケットとメッセージが書けるスリーブがついたカップ型のメッセージギフト。透け感のある素材なので、プレゼントのラッピングとしても使えます。

春の足音を感じるこの季節にぴったりのアイテムが目白押し。「SAKURAシーズン第2弾 2026」は2026年3月4日（水）から販売なので、気になるアイテムは要チェックです！



■「SAKURAシーズン第2弾 2026」新作グッズ

販売期間：2026年3月4日（水）〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）、およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

※一部オンラインショップ限定や販売開始日の違う商品がありますのでご注意ください。



Text：中川葉月

