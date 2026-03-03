【スタバ新作・グッズ】桜の舞う青空をイメージ！「SAKURAシーズン」第2弾が登場。きらめき感のあるタンブラーやステンレスボトルも
春本番を楽しもう♪ ステンレスボトル＆タンブラー
春の青空を思わせる淡いブルーのグラデーションに、きらめくパール加工を施した3WAYステンレスタンブラー。フタのカバーパーツを回転させると「直接飲む」「ストローをさして飲む」「飲み口を閉じる」3通りの使い方ができて、さまざまなシーンに合わせて使えます。
ブルーとアイボリーのグラデーションがやさしい春の青空を思わせるデザインのステンレスボトル。フックに指を通してボトルを持ち運ぶことができるので、持ち運びにも便利です♪
軽やかなブルーのボディに、繊細なタッチで桜を描いたデザインのステンレスボトル。サイレンロゴがエンボスで表現されていて、スタイリッシュな印象に。
上品でやさしい雰囲気をまとったステンレスボトル。1点1点仕上がりが異なるシェル加工を施しています。流れるように描かれた桜が華やかさを演出。
本体に桜を描き、淡いブルーのグリッターを散りばめたステンレスボトル。ミルクボトルのようなフォルムに、エンボス加工で施されたサイレンロゴがたまりません…！
白とブルーがさわやかな印象のボトルは、春のエアリーな空気を運んでくれるデザインです。ボトル本体にはパール加工がされているため、よく見るときらめきを感じることができます。暖かくなっておでかけも増えるこの季節に便利なアイテムです！
光の反射によって虹色に見えたり、蓋の部分はパール加工がされていたり、一見シンプルですが細かいディテールにもこだわっているタンブラーです。黒のワードロゴがアクセントにもなっていて、年代や性別を問わず、幅広い方が使えるデザインです！
ひときわ輝きを放つこちらのステンレスタンブラーは、スターバックスオンラインストア限定で販売。クリアのラインストーンで敷き詰めた中に一部淡いブルーのラインストーンをあしらっています。特別な一杯を飲みたいときにおすすめ♪
おうちでほっとひといき♪ マグ＆グラスタンブラー＆ステンレスカップ
桜の花びらを全面に描いたリッド付きステンレスマグ。上品なマットパールでより華やかな印象に♪
桜をネイビーで描いたスタイリッシュなデザインのメタルマグ。淡いブルーが印象的で、実は角度によって見え方が変わるので遊び心が満載です！
オンラインストア限定の虹色に反射するおしゃれなガラスマグ。底面はよく見ると桜の花びらの形になっています！ シンプルで落ち着いた印象なので、日常使いにもおすすめ。
舞い散るように描かれた桜がかわいらしさを演出する耐熱グラスカップはオンラインストア限定で登場。温かい飲み物にも冷たい飲み物にも対応するダブルウォール構造なので、オールシーズン活躍すること間違いなし♪
春の青空カラーで描いた桜とグラスの透明感が調和したデザイン。繊細に描かれた桜はエンボス加工で立体感のある仕上がりになっています。
普段使いにもおすすめな桜アイテム！
桜を思わせる淡いメタリックピンクが上品なボトルショルダーバッグは、スマートフォンなどが入るサイズの内ポケット付き。スターバックスへ行く際はもちろん、普段のおでかけにもぴったりなアイテムです！
使うたびにラメがきらめく新形状のコースター。さわやかなブルーが春の訪れを感じさせてくれます。ピンクのコースターとセットで使うのもおすすめ♪
お世話になった人に贈りたいミニカップギフト
ドリンクチケットとメッセージが書けるスリーブがついたカップ型のメッセージギフト。透け感のある素材なので、プレゼントのラッピングとしても使えます。
春の足音を感じるこの季節にぴったりのアイテムが目白押し。「SAKURAシーズン第2弾 2026」は2026年3月4日（水）から販売なので、気になるアイテムは要チェックです！
■「SAKURAシーズン第2弾 2026」新作グッズ
販売期間：2026年3月4日（水）〜 ※在庫がなくなり次第終了
販売場所：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）、およびオンラインストア
スターバックスオンラインストア
https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/
※一部オンラインショップ限定や販売開始日の違う商品がありますのでご注意ください。
Text：中川葉月
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。