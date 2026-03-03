【−20％暴落】楽天プラチナは損切りすべき？資産運用YouTuberが「それでも積立を続ける」意外な理由
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
資産運用YouTuberの小林亮平氏が、YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」で「【暴落で不安】楽天プラチナが−20％！貴金属投資はやめるべき？」と題した動画を公開した。
動画では、運用開始直後に急落した「楽天・プラチナ・ファンド」について解説。小林氏は暴落の事実を認めつつも、「プラチナは工業用途が7割を占める“成長”の資産」であると定義し、今後も積立投資を継続する意向を明らかにした。
小林氏は冒頭、国内初のプラチナ投資信託として注目を集めた「楽天・プラチナ・ファンド」が、2026年1月の運用開始後、わずか1ヶ月で−20％も暴落した事実に言及した。小林氏自身も月3万円の積立を行っているが、「足元は−10％と厳しい」と自身の運用状況も赤裸々に告白。この暴落の背景として、ゴールドやシルバーを含めた貴金属相場全体が調整局面にあることに加え、プラチナは市場規模が小さく価格が変動しやすい特性があることを挙げた。
しかし、小林氏は「それでも僕はプラチナ投資を続けていきます」と断言する。その根拠として、一般的に「守りの資産」とされるゴールドとは異なり、プラチナは「成長の資産」であるという独自の視点を提示した。プラチナは自動車の触媒など工業用途が需要の約7割を占めており、脱炭素分野での需要拡大が見込まれるためだ。さらに、世界的なインフレによって現金の価値が目減りする中、実物資産であるプラチナは有効なヘッジ手段になり得ると指摘。「2026年以降も長期で上昇が期待できるでしょう」と展望を語った。
最後に小林氏は、長期的な期待値は高いものの、これまでの過熱感から「さらなる大幅下落もあり得る」と注意を促した。その上で、日々の相場変動を注視しつつ、冷静に投資判断を行う重要性を説いて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
バンクアカデミーの小林亮平です！ 学校で教えてくれないお金の知識をいっしょに学んでいくチャンネルです。新NISA、iDeCo、ふるさと納税、税金やキャッシュレスなどお金の注目トピックをお話していきます！