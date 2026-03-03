スポーツくじ25周年記念オリジナル純金カードが当たる！ 鈴木亮平＆佐藤二朗の祝福コメントも公開

2001年3月3日に全国販売を開始したスポーツくじ「toto」が、今年で25周年を迎えました。これを記念し、独立行政法人日本スポーツ振興センター（JSC）は、これまでの感謝を込めた「スポーツくじ25周年感謝キャンペーン」をスタート。スポーツくじならではの“ワクワク”と節目を記念した特別な賞品を楽しめる内容となっています。

抽選で25名にオリジナル純金カードが当たる。総額100万円相当の記念企画

スポーツくじ25周年を記念したオリジナル純金カード

応募期間は3月3日から3月10日まで。詳細はキャンペーンサイトから確認できます。

CM出演中の鈴木亮平さん・佐藤二朗さんからのコメント動画を公開中

25周年を祝し、キャンペーンサイトでは現在CM出演中の俳優・鈴木亮平さんと佐藤二朗さんのコメント動画が公開中です。鈴木亮平さんは、「MEGA BIG」のCMで「12億の案内人・億山」として出演中。「売上がスポーツ環境を育むために活用されていることを知り、本当に意義のある取り組みだなと思っています。これからも日本のスポーツを盛り上げていく力になっていければと思います」とコメント。日頃からスポーツ観戦を楽しんでいるという鈴木さんは、スポーツがもたらす元気や活力への想いも明かしました。「WINNER」のCMに出演中の佐藤二朗さんも、25周年を祝福。「スポーツ観戦は、音楽とも舞台とも違う独特の一体感があって、時間が経つのも忘れる、すごく貴重な場所だなと思います」とコメントを寄せ、俳優という立場から見たスポーツの魅力を語りつつ、「皆さんと一緒にスポーツくじを通して日本のスポーツ界を応援していければ」とエールを送りました。

スポーツくじ25年の歩み。“ワクワク”とともに広がったスポーツの未来

スポーツくじは、Jリーグの試合結果を予想する「toto」から始まり、現在では予想不要で最高6億円（※1）が当たる「BIG」、日本くじ史上最高額（※2）となる12億円（※1）が当たる「MEGA BIG」、JリーグとB.LEAGUEの試合結果を予想する1試合予想くじ「WINNER」など、多彩なラインナップへと拡大してきました。スポーツくじは、当せん金が当たる“ワクワク”だけではありません。その収益は日本のスポーツ環境の整備などに活用されており、スポーツ界の発展を支えているのです。

スポーツくじの助成金を活用して開催された車いすラグビー体験会で楽しむ子どもたち

2002年からこれまでに約2,884億円（※3）が、スポーツ振興くじ助成として地域のスポーツ施設整備、スポーツ教室・大会の開催、未来のトップアスリート育成などに充てられてきました。

京都府にある「サンガスタジアム by KYOCERA」の整備にもスポーツくじの助成金が活用された

※1 キャリーオーバー発生時。当せん金は、売上金額や当せん口数によって変動します。

※2 日本くじ史上最高額(公営競技を除く)

※3 2025年11月時点。2025年度は配分額を合算しています。

新聞広告に込めた想い──25年後も輝く「とある照明」

3月3日付の朝日新聞、読売新聞、日経新聞の全国版、さらにスポーツ新聞6紙には、25周年を記念した新聞広告が掲載されました。広告で使われたのは、2002年度にスポーツ振興くじ助成を受けて整備された新潟県内にある運動公園の夜間照明の“現在”の姿。25年近く経った今も、変わらず地域のスポーツの時間を照らし続けているという内容です。「あの静かな灯りのように、これからもスポーツを照らし続けていきたい」。そんなメッセージが広告には込められています。

ファンと共にスポーツ発展を支えてきた25年の歩み

ファンと共に25年間を歩んできたスポーツくじ。 “ワクワク”を届けながら貢献する、この仕組みが今後もスポーツ界を盛り上げてくれることでしょう。