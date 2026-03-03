◆「もう底だ！」と叫びたくなる瞬間…下影陰線を“相棒”に、下落相場のドラマを読み解く技術

下落相場の終わりを告げる？「下影陰線」に隠された投資家の心理

➊「ヒゲ」が教える価格のドラマ

株価チャートを指さしながら、シゲルさんは「僕」に新しい問いを投げかけました。

「じゃあ、次はこれ。さっきとは逆に、下ヒゲが長くて実体が上のほうにある。これはどう読む？」

「これは……陰線だから、始値より終値のほうが安かった。でも……下ヒゲが長いってことは、一時はもっと安い場面があったけど、そこから終値まで戻してきたってことですね」

自分なりに考えを整理して言うと、シゲルさんがうれしそうに笑った。

「せや、だんだん読めてきたやないか。これは『下影陰線（したかげいんせん）』いうんや」

「陰線」とは、その日の終値が始値よりも安く終わったことを示します。しかし、下に長く伸びた「ヒゲ」にこそ、投資家の心理が隠されています。

❷安値圏での出現は「反撃の合図」

一時は売られて大きく値を下げたにもかかわらず、最終的には買い戻された……この形がどこで出るかが、投資判断の大きなヒントになります。

シゲルさんはゆっくりとうなずきながら、画面に指を這わせる。

「一時は売りに押されたけど、後半になって買いが入って戻した。とくに安値圏─つまり、だいぶ株価が下がってきた場面でこれが出ると、『そろそろ底かもな』『買いが強まってきとるな』と判断されることがある。相場が反発しやすくなるサインや」

【投資家の学び】

株価が下がり続けている局面では、多くの投資家が「もっと下がるかもしれない」という恐怖の中にいます。そんな中でこの「下影陰線」が出ると、「安くなったところを積極的に買いたい」という勢力が現れたことを意味します。たとえその日がマイナス（陰線）で終わったとしても、長い下ヒゲは「売りの勢いが衰え、買いの反撃が始まった証」となるのです。

➌ローソク足は「値動きのドラマ」

最後、「僕」は大切なことに気づきます。

なるほど……ローソク足には“値動きのドラマ”が詰まってるんだな。

個人投資家にとってのメリットは、形を丸暗記することではありません。

「なぜここで大きく買われたのか？」

「売っていた人たちは今、どんな気持ちだろうか？」

このように、ローソク足の向こう側にいる人間たちの心理を読み解こうとすることで、チャートは「冷たいデータ」から「頼れる相棒」へと変わっていきます。

まとめ：下影陰線を見つけたら

●形状：実体が上部にあり、下に長いヒゲが伸びている。

●場所：株価が十分に下がった「安値圏」であること。

●意味：底打ち、および上昇への転換の可能性を示唆。

明日からのチャート分析では、ぜひ「ヒゲ」が描くストーリーに注目してみてください。

※本稿は、『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。