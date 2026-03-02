NTTドコモは、スマートフォン決済アプリ「d払い」のタッチ決済機能「d払いタッチ」において、各種キャンペーンを開始した。期間は、4月30日まで。

はじめての設定で200ポイント

期間中、Apple PayまたはGoogle Payで、d払いタッチをはじめて設定したユーザーを対象に、200ポイントを進呈する。エントリーは不要で、以前にd払いタッチを設定したことあるユーザーは対象外となる。

d払いタッチ利用でポイント進呈

既存ユーザーも対象のキャンペーン。キャンペーンサイトからエントリーを行い、d払いタッチで合計3000円以上を支払うと、dポイントが進呈される。特典は、Apple PayとGoogle Payで異なる。

Apple Payに登録している場合は、合計支払額の20%分のポイントが、3000ポイントを上限に進呈される。Google Payに登録している場合は、1ユーザーあたり600ポイントを上限に、2000万ポイントが山分けされる。

これらキャンペーンのポイント進呈時期は、6月末以降。ポイントの有効期限は、進呈日から2カ月後まで。