＝LOVE、初テレビCMでの“政府広報”起用に驚き「ドッキリかと」出来栄えには自信
【モデルプレス＝2026/03/02】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が3月2日、都内で行われた政府広報キャンペーン「マイナカードの利用促進」記者発表会に出席。テレビCM出演への思いを語った。
【写真】イコラブメンバー、レアな濡れ髪すっぴんショット
3月2日より、マイナカードの利便性について周知し、“持つ”から“使う”への転換・促進を図ることを目的に＝LOVEを起用した政府広報キャンペーンがスタート。キャンペーンのメインとなるテレビCMでは、マイナンバーPRキャラクターである“マイナちゃん”と＝LOVEのメンバーが登場し、CMオリジナルソングに乗せ、マイナカードの利用で便利になる日常シーンを届ける。
グループ全員でのキャンペーン起用に、野口衣織は「テレビCMに出演することが夢だったので、聞いた時に、嬉しさと、まさか初めてみんなで出るテレビCMが政府広報のCMっていうダブルでビッグな朗報に結構驚いてしまって。なかなか実感が湧かなかった」と吐露。出演を知ったときの心境を聞かれると、メンバーたちは「本当かな？みたいな」「ドッキリかと」と口々に明かした。
CMの出来栄えに佐々木舞香は「みんなすごい盛れてて、もちろんみんな可愛いんですけど、もう何倍も何倍も可愛く撮ってもらえて。すごいありがたいです」と満足げ。自身のポイントについては「サビ前でセリフを担当させていただいたんですけど、いろんなパターンの表情を撮って、今PVを見て、これが選ばれたんだなっていう。何テイクか撮ったので、ちょっと恥ずかしいですけど、照れもありながら」と語っていた。
発表会では、3月2日より放映開始予定の新テレビCMやCMオリジナルソングのフルバージョンPVのお披露目。また、CMオリジナルソングの“早口言葉”の部分に野口がチャレンジしたほか、マイナカードの利便性に関するクイズ「マイナクイズ」にも挑戦した。（modelpress編集部）
◆＝LOVE、“マイナカード”新テレビCM出演
◆佐々木舞香、CMの出来栄えに満足
