王子ホールディングスがツアー通算5勝の櫻井心那と所属契約 今季は米女子ツアー参戦「まずは1勝を目標に」
王子ホールディングス株式会社が、国内女子ツアー通算5勝の22歳・櫻井心那と所属契約を締結した。同社のグローバルブランドマーク『OJI』、同社グループ会社である王子ネピアのロゴ『nepia』をウェア（右袖）、キャップ（左つば）、キャディバッグ、アンブレラにつけて戦う。
【写真】豪華！櫻井心那の振袖姿がとてもきれい
櫻井は2021年にプロテスト合格。翌22年のルーキーイヤーには、当時、史上初となるステップ・アップ・ツアーで年間5勝を挙げた。23年にはレギュラーツアー初優勝となった「資生堂レディス」を含む年間4勝をマーク。24年は未勝利に終わったが、25年の「CAT Ladies」で復活優勝を果たした。さらに同年、米国女子ツアーの出場権を争うQシリーズ（最終予選会）を突破。今季は米女子ツアーのルーキーとして新たなシーズンに挑む。この契約に櫻井は「日本のみならずグローバルに事業を展開されている王子ホールディングス様にサポートいただき、ともに戦えることをとても心強く感じております」と喜びを示した。続けて「本年度からUSLPGAツアーが主戦場になります。まずは1勝を目標に、皆様に良い報告ができるように精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いいたします！」と、新天地での活躍を誓った。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
