誘導灯とツルハシで『帝国のマーチ』を演奏してみた!? 異色の自作弦楽器が奏でるダース・ベイダーのテーマに「そうは鳴らんやろ」の声

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『誘導灯と鶴嘴で「帝国のマーチ」』という983 (キュッパさん)さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

弦楽器の弓の変わりに、紙やすりで削った凹凸のある樹脂で音が出せないかの実験です。細い弦はキンキン言うので使用禁止です。ライトをつけても、重いうえに音にコクがなく、ただ眩しいだけです。

誘導灯と鶴嘴で「帝国のマーチ」

工事現場などで交通誘導員が振っている赤いライト「誘導灯」。これと「ツルハシ」を組み合わせて楽器にしてしまった人が現れました。演奏曲はスター・ウォーズのBGMとして有名な『帝国のマーチ（ダース・ベイダーのテーマ）』です。

この楽器を制作したのは、あらゆる物を楽器にする「インストゥロメンタリスト」として活動している983（キュッパさん）さん。これまでも楽器ではない数々の日用品で、素晴らしい演奏を披露してきました。

今回はツルハシに弦を張り、赤く光る誘導灯を弓がわりにしました。演奏スタイルはまるでチェロ。弦を左手で押さえて、誘導灯でこするとなぜか音が鳴ります。

誘導灯の赤い光は、まるでダース・ベイダーのライトセーバーのよう。フォースの暗黒面を感じさせます。ところが、鳴り響くのは、ちょっと力が抜けてしまいそうな、どこか愛嬌たっぷりのサウンド。メロディー自体はしっかり再現されているものの、思わずダース・ベイダーも足をもつれさせてしまいそうな独特の響きが奏でられます。

動画内には、楽器解説も挟み込まれています。本来、弦楽器の弓の毛には細かな凹凸がありますが、それに近づけるため、誘導灯の表面を紙やすりで削ったそうです。

また、ツルハシはそのままだと音量が小さいため、圧電素子を配線してアンプにつなげられるように改造。しかも、目立たないよう木片で隠されており、見た目にもこだわりが感じられます。

ツルハシの上部には、上駒の代わりに結束バンドを使用。位置をスライドさせるだけで簡単に移調できるという、便利なアイデアも光ります。

工事現場の道具たちが、ここまで本格的な楽器に変身するとは驚きです。意外性抜群の『帝国のマーチ』に興味を持った方はぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

ベイダー卿もこれにはニッコリ

そうは鳴らんやろ

ちゃんと弾けてるのすごいなw

どういうことだよwwww

そうは･･･なんでそう鳴るの？

文／高橋ホイコ