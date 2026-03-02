去年の夏、アベモニにも出演した“僕青”が新曲の選抜メンバーを発表した。結成から3周年を迎えるタイミングでリリースされるアニバーサリーシングルとなる。

アイドルグループ「僕が見たかった青空」が、6月に発売する8枚目シングルの選抜メンバーを3月1日に発表した。2ndシングルから選抜制度を採用している僕青。ファンが見守る中、活動休止中のメンバーを除く20人全員の名前が読み上げられ、デビューシングル以来の全員歌唱で構成されることが明らかになった。

メインメンバーに選ばれたのは、7枚目シングルに続き金澤亜美（19）だ。

金澤「全員で表題曲を歌わせてもらえることが本当に嬉しい。8枚目シングルはもっとグループを大きくできるように、自分自身も成長できるように精一杯頑張る。よろしくお願いします」

そして、去年この番組に出演したメンバー・早崎すずき（20）からメッセージが届いた。

早崎「去年初めて出演させてもらって、とても緊張していた。朝から皆さんに少しでも元気を届けられたらなと思いながら、楽しませてもらった。ありがとうございます。そして、私たちは8枚目シングルをリリースさせてもらうことが決定した。今回は3周年記念にもなるので、メンバー全員で素敵な曲をお届けできたらなと思っている。ぜひ、またスタジオに伺わせてもらえたらとっても嬉しい。よろしくお願いします。バイバイ」

※早崎すずきの「崎」は正式には「たつさき」