“僕青”デビュー以来の全員歌唱が決定、メインメンバー・金澤亜美「自分自身も成長できるよう」
去年の夏、アベモニにも出演した“僕青”が新曲の選抜メンバーを発表した。結成から3周年を迎えるタイミングでリリースされるアニバーサリーシングルとなる。
アイドルグループ「僕が見たかった青空」が、6月に発売する8枚目シングルの選抜メンバーを3月1日に発表した。2ndシングルから選抜制度を採用している僕青。ファンが見守る中、活動休止中のメンバーを除く20人全員の名前が読み上げられ、デビューシングル以来の全員歌唱で構成されることが明らかになった。
メインメンバーに選ばれたのは、7枚目シングルに続き金澤亜美（19）だ。
金澤「全員で表題曲を歌わせてもらえることが本当に嬉しい。8枚目シングルはもっとグループを大きくできるように、自分自身も成長できるように精一杯頑張る。よろしくお願いします」
そして、去年この番組に出演したメンバー・早崎すずき（20）からメッセージが届いた。
早崎「去年初めて出演させてもらって、とても緊張していた。朝から皆さんに少しでも元気を届けられたらなと思いながら、楽しませてもらった。ありがとうございます。そして、私たちは8枚目シングルをリリースさせてもらうことが決定した。今回は3周年記念にもなるので、メンバー全員で素敵な曲をお届けできたらなと思っている。ぜひ、またスタジオに伺わせてもらえたらとっても嬉しい。よろしくお願いします。バイバイ」
（『ABEMA Morning』より）
※早崎すずきの「崎」は正式には「たつさき」