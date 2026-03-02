今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月2日（月）〜3月8日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月2日（月）〜3月8日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【射手座（いて座）】
今週は、苦手なことと向き合うなど、自分を成長させる出来事が起こりそう。話しづらいと思っていた相手が気にかけてくれて、心のザラつきがなくなるかも。恋愛面は、手応えを感じない相手がいる人は、友人からのアドバイスを参考にすると良いでしょう。恋人がいる人は、身近でも旅行気分を味わえるようなデートを考えてみると◎
★ワンポイントアドバイス★
旬の野菜やフルーツを食べるようにしましょう。肌の調子なども良くなって気分も上向きに。面倒なことも頑張れそうです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
