サッカー界の現役最年長選手、カズこと三浦知良が2月26日、59回目の誕生日を迎えた。プロサッカー選手になって41年目の今シーズン。カズはなぜJ3の福島ユナイテッドFCの一員となり、還暦を迎える1年後へ、どのような形で挑戦を続けていくのか。日本の元号で言えば昭和を皮切りに平成、そして令和とプレーし続け、日本代表でも一時代を築いたレジェンドの生き様と、日本国内では延べ8つ目の所属チームとなった福島と15年も前から紡がれてきた強い絆を追った。（ノンフィクションライター 藤江直人）

2月26日に誕生日を迎えた

59歳・三浦和良の心境は…

59歳の誕生日は、イコール、世界でもおそらく初めての還暦プレーヤーになるまでのカウントダウンが始まった瞬間でもある。来年の2月26日を問う質問に、カズは「（気が）早いですね」と苦笑した。

「そうですね。どうですかね。あまり先のことは考えていないというか、まあ毎日、毎日（の積み重ね）なので。一日先のことも本当に考えていないし、考えられない感じですかね」

今シーズンからJ3の福島ユナイテッドFCに所属。横浜FCでJ1を戦った2021シーズン以来、約5年ぶりにJリーグの舞台に帰ってきたカズが2月26日に59回目の誕生日を迎えた。

午前中に福島の練習を終えたカズは、練習ウェアを上下濃紺のスーツに着替え、チームカラーのネクタイを締めて福島県庁へ向かった。福島の小山淳代表取締役CEO、鈴木勇人代表取締役社長、寺田周平監督とともに福島県の内堀雅雄知事を表敬訪問し、終了後にはメディアの囲み取材に応じた。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）