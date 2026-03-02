「うちの子、語彙が少ないのでは？」「自分の意見をちゃんと言えない」……。スマホやSNSの普及により、子どもの「言葉にする力」の衰えを危惧する声が増えています。そんな中、『「うまく言葉にできない」がなくなる 言語化大全』（ダイヤモンド社）等のべストセラーで知られる文章の専門家・山口拓朗氏が、待望のこども版『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社）を上梓しました。同書は、マンガと「言葉を使ったゲーム」を通じて、子ども（小学校低学年〜高学年）が楽しく言語化能力を身につけられる画期的な一冊です。本連載では、本書をベースに親御さん向けの記事として抜粋・編集した記事や、著者による書き下ろし記事で、「子どもの言語化力」を高める秘密を紐解いていきます。

好きなものの話ならいくらでも話せる！

「うちの子、無口で心配なんです……」。

そんな相談をよく耳にします。でも実は、多くの子どもたちは胸のうちに「言いたいこと」を持っています。必要なのは、それを引き出すためのきっかけを作ってあげること。

その最善の入口が、子ども自身が「好き！」と思えるものに夢中になっている瞬間です。

たとえば、生き物が大好きな小学生のAくん。彼は毎日、生き物図鑑を飽きずに眺めています。生き物の話をするときは、いつも生き生きしています。

この「話したい」という気持ちを大切にして、「この生き物はどういう特徴があるの？」と質問してみます。すると「この生き物は夜行性なんだよ。ほかにもまだあるよ」と話してくれるのです。

そんなAくんに「お気に入りの生き物ベスト10をまとめてみたら？」と提案したら、Aくんは目を輝かせて、ノートにベスト10を書き出し、発表してくれるでしょう。自分の知識を整理し、言葉でまとめるこのプロセスの中で、「情報を言葉にする力＝言語化力」が養われます。

また、おままごとが大好きなBちゃんには、算数ドリルよりも、お店屋さんごっこを通じた学びが効果的かもしれません。100円、500円と書いた紙を用意して、おつりを計算しながら一緒に遊ぶうちに、自然と計算や“お金のやり取り”について言葉にする力が育まれます。

さらに「どのお菓子が人気だった？」「どういうやり取りが楽しかった？」と聞くことで、事実や考え、気持ちの言語化も促せます。

絵が好きな子なら、好きなキャラクターを描いて、その特徴を文章で紹介してみる。

恐竜が好きな子なら、「強い恐竜ランキングベスト3」を作文にしてみる。

大切なのは、「自分の好きなことについて言葉にしてみる」こと。大人たちが、その言葉を肯定してあげることで、子どもはもっといろいろなことを言葉で伝えたくなります。

好きで夢中になっていることなら、子どもたちは、自分の体験や気持ち、知識などを次々と言葉にしていきます。その結果、少しずつ「自分の考えを言葉にして伝える力」が育まれていくのです。

