グラビアアイドルの黒嵜菜々子（２２）が１日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。ＴＢＳ系「サンデージャポン」に出演した際の発言に謝罪した。

番組では５日に開幕するＷＢＣの話題を取り上げた。大の野球好きでジャイアンツファンの黒嵜は、話を振られると「前回のＷＢＣは１人で見に行った。ビール飲みながら、隣のおじさんとイェーイって」とエピソードを語っていた。

この発言に、ＳＮＳ上では「前回のＷＢＣのときまだ誕生日迎えてなくて二十歳になってなくない？」「３年前って事は未成年飲酒？」など疑問の声が上がっていた。

黒嵜は番組終了後、Ｘで「本日はサンデー・ジャポンをご視聴いただき、ありがとうございました！！！！」とポスト。「一点、久しぶりの生放送ということもあり大変緊張しておりました。そのため、最近のジャイアンツ戦をお酒を飲みながら観戦した話と、前回のＷＢＣを観戦した際の話が混ざってしまい、整理できないまま発言してしまいました」と説明し「誤解を招く表現となってしまいましたこと、お詫び申し上げます」と謝罪した。

最後に「トーク力付けられるように頑張っていきますので、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけている。

【ポスト】黒嵜菜々子の投稿