¥é¥ó¥Á¸å¤ÎŽ¢¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼Ž£¤Ï¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ä²Ê³ØÅª¸¦µæ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¸á¸å¤Î»Å»ö¤Ë¸þ¤¯"°û¤ßÊª¤Î¼ïÎà"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÀÐÀîÏÂÃË¡Ø»Å»ö¤¬¡ÖÂ®¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤È¡ÖÃÙ¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Î½¬´·¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç»Å»ö¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ëÊýË¡
»ä¤ÏÊ¿Æü¤ÎÄ«8»þ30Ê¬¤«¤éÍ¼Êý5»þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢·úÀß²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìò¿¦¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡¢Éô²¼¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢»Å»ö¤ÎÎÌ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Áý¤¨¤¿»Å»ö¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¬»Ä¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·úÀß²ñ¼Ò°Ê³°¤Î»Å»ö¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äê»þ¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Î»Å»ö¤Ë¤·¤ï´ó¤»¤¬¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤â»Ä¶È¤»¤º¤Ëµ¢¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç»Å»ö¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÍ×¤Ê¹Ô¤¤¤òºï¤Ã¤Æ¡¢²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¹Ô¤¤¤Ë¹Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥à¥À¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤òºî¤ê½Ð¤»¤Ð¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ÇÉ¬Í×¤Ê»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤ÊÎã¤ò3¤Äµó¤²¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¥¿¥Ð¥³¤ò¤ä¤á¤ë
¥¿¥Ð¥³¤ò1Æü10ËÜµÛ¤¦¿Í¤Ê¤é¡¢1ËÜ5Ê¬¤È¤·¤Æ1»þ´Ö¼å¤Î»þ´Ö¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£1È¢¤Ç2»þ´Ö¼å¡£Ê¬±ì²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¿¦¾ì¤ÇµÛ¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÊ±ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤À¤±¤Ç»þ´Ö¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï18Ç¯Á°¤Þ¤Ç¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£6³¬¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1³¬¤ÎµÊ±ì½ê¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐµÛ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²¿ÅÙ¡¢¶Ø±ì¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤âÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»þ´Ö¤¬ÌÞÂÎ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¥¬¥à¤ò³ú¤á¤Ð¡¢Ì²µ¤¤â³Ð¤á¤ë¤·¡¢Ç¾¤Î³èÀ²½¤Ë¤âÎÉ¤¯¡¢¥¥·¥ê¥È¡¼¥ëÆþ¤ê¤Ê¤é¤à¤·»õ¤âËÉ¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤É¤³¤Ç¤â³ú¤á¤ë¤Î¤Ç»þ´Ö¤ò¥à¥À¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£»þ·×¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃÖ¤»þ·×¡×¤Ë
¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤ë
³¤³°¤Î¹ÔÆ°¥í¥°Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò1Æü50¡Á60²ó³ÎÇ§¤¹¤ë¿Í¤¬Ê¿¶ÑÅª¤Ç¡¢Â¿¤¤¿Í¤Ç¤Ï100²ó°Ê¾å¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï200²ó¶á¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¡¼¥ë¡¢¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ì¤Ð½¸ÃæÎÏ¤Ï¼º¤ï¤ì¡¢»äÍÑ¤ÊÏ¢Íí¤òÊÖ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ò»þ·×Âå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢»þ¹ï¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤âSNS¤Î¼õ¿®¥Þ¡¼¥¯¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤ÆâÍÆ³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃëµÙ¤ß¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤ò·è¤á¤ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç»þ¹ï¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï»þ·×¤òÇã¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥à¥À¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë»þ·×Âå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÃÖ¤»þ·×¤ËÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£ÃÖ¤»þ·×¤Ï´ù¤ËÃÖ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ÏÓ»þ·×¤ä³Ý¤±»þ·×¤ò¸«¤ëÆ°ºî¤è¤êÌÜ¤ÎÆ°¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ß¡¢»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÔÆÀ°Õ¡¦ÀìÌç³°¤Î»Å»ö¤Ï¤É¤ó¤É¤ó³°Ãí¤¹¤ë
£¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤ë
º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÃ¤Ë»Ä¶È¤·¤Æ¤Ç¤â½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤Î¤¦¤Á¡¢¾å»Ê¡¢Æ±Î½¡¢ÀèÇÚ¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤ÐÄê»þ¤Ç½ª¤ï¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡¡¸åÇÚ¤äÉô²¼¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¼ÒÆâ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌäÂê¤Ê¤é¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¢ÀÇ¤ä²ñ·×¤Ê¤éÀÇÍý»Î¡¢»ÊË¡´Ø·¸¤Ê¤éÊÛ¸î»Î¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»Î¶È¤ËÍê¤à¤³¤È¤ÇÄ¹¤¤»þ´Ö¤«¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿°Æ·ï¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³°Éô¤ËÍê¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¡¢»Ä¶È¼êÅö¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥È¤è¤ê¤â°Â¤¤¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¤â¡¢ÀìÌç²È¤ËÍê¤à¤³¤È¤ÇÂçÉý¤Ê»þ´ÖÃ»½Ì¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¡¢¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤ÏËÜ¶È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
½¢¶È»þ´Ö¤Ï8»þ´Ö¤Ê¤é8»þ´Ö¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ´Ö¤ò¤¤¤«¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ë²á¤´¤¹¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë»þ´Ö¤Ï·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤â¡¢¥à¥À¤Ê»Å»ö¤äÉÔÆÀ¼ê¤Ê»Å»ö¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»Å»ö¤¬Â®¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¡×¤È¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤òÊ¬¤±¡¢¤µ¤é¤Ëºï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¡¢»Å»ö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¸á¸å¤Î»Å»ö¤òÃÙ¤¯¤¹¤ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¤É¤Á¤é¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
»ä¤Ï¡¢¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤Î¤Û¤¦¤¬¿ÈÂÎ¤ËÎÉ¤¯¡¢¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤±¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åß¤Ë´¨¤¤³°¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Î¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£Çò¤¤Åòµ¤¤È¤È¤â¤Ë¹¤¬¤ë¤¢¤Î¹á¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï¡¢¥é¥ó¥Á¤Î¤¢¤È¤Ë¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿´¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Þ¤Þ¸á¸å¤Î»Å»ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿©¸å¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿¾¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ð¡¼¥°¶µ¼ø¤é¤¬¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡×»ï¤ËÈ¯É½¤·¤¿¸¦µæ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èï¸³¼Ô¤Ë²¹¤«¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¡¢Îä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î¿Í¤¬ÅÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤Á¤é¤Î°û¤ßÊª¤ò¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¤«¤òÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦´ÊÃ±¤Ê¼Â¸³¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢²¹¤«¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÅÏ¤·¤¿¸¦µæ¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»Å»ö¤¬Â®¤¤¿Í¤Ï¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à
²¹ÅÙ¤ò´¶¤¸¤ëÇ½ÎÏ¤ÈÁê¼ê¤ò¿®Íê¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤ëÇ½ÎÏ¤¬¡¢Ç¾¤ÎÆ±¤¸ÉôÊ¬¤ÇÁà¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤«¤é¿®Íê¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤ò½Ð¤·¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊª»ö¤ò·è¤á¤ëºÝ¤Ë¤ÏÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ì¤ëÎä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤ò°û¤à¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤³¤ÎÏÀÍý¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤ËÍè¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë°Õ¿ÞÅª¤Ë²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÍýÏÀ¤«¤é¡¢ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢»Å»öÃæ¤Ë°û¤à¤Î¤Ï¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤ò¤È¤ë¤È°Â¿´¤·¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë»Å»öÃæ¤Ç¤â°ìÂ©¤Ä¤¯¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢°ìÂ©¤Ð¤«¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤Ï»Å»ö¤¬¤Ï¤«¤É¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿´¤âÂÎ¤â»Å»ö¥â¡¼¥É¤ËÌá¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤â²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò²æËý¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤ÇµÙ¤à¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£
°û¤ßÊª¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤³¤ÎµÙ·Æ¥¿¥¤¥à¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤¬ÃÙ¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢µÙ·Æ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»Å»ö¥â¡¼¥É¤ËÌá¤»¤Þ¤»¤ó¡£µÙ·ÆÁ°¤è¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
µÙ·Æ¸å¡¢»Å»ö¥â¡¼¥É¤ËÌá¤¹¤Î¤Ë20Ê¬¤«¤«¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£²¾¤ËÃëµÙ¤ß¤È5Ê¬µÙ·Æ¤ò4²ó¤È¤Ã¤¿¤é¡¢1»þ´Ö40Ê¬¤ÏÇ½Î¨¤¬°¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µÙ·Æ¸å¤¹¤°¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤ë¡Öµ·¼°¡×¤Îºî¤êÊý
°ìÊý¡¢»Å»ö¤¬Â®¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢µÙ·ÆÃæ¤Ë¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢³°¤Ë½Ð¤Æ2¡¢3Ê¬ÂÎÁà¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃëµÙ¤ß¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë²»³Ú¤òÄ°¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÙ·Æ»þ´Ö¤«¤é¡¢ºÆÅÙ»Å»ö¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤ëµ·¼°¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Í¾²Ë¡¦µÙÍÜ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¸ì¸»¤Ï¡Öre-creation¡×¤Ç¤¹¡£
¡Öre¡×¤Ï¡ÖºÆ¤Ó¡×¡¢¡Öcreation¡×¤Ï¡ÖÁÏÂ¤¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖºÆÁÏÂ¤¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£Í¾²Ë¤äµÙÍÜ¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë¤è¤ëÈèÏ«¤òÀº¿ÀÅª¡¦ÆùÂÎÅª¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÆ¤Ó³èÈ¯¤Ë»Å»ö¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¹»¼õ¸³¤Ç±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¡Öre¡×¤¬¡ÖºÆ¤Ó¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Êrecycle¡Ë¡áºÆÍøÍÑ¡¢¥ê¥×¥ì¥¤¡Êreplay¡Ë¡áºÆÀ¸¡¢¥ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Êrelocation¡Ë¡áºÆÇÛÃÖ¤Ê¤É¡¢±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
----------
ÀÐÀî ÏÂÃË¡¡¡Ê¤¤¤·¤«¤ï¡¦¤«¤º¤ª¡Ë
»þ´Ö´ÉÍý¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
1968Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£¸½ºß¤Ï·úÀß²ñ¼ÒÁíÌ³·ÐÍýÃ´ÅöÉôÄ¹¡¢ÀÇÍý»Î¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¤Ê¤É¡¢5¤Ä¤Î»Å»ö¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢·úÀß²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢»þ´Ö´ÉÍý¤ä¥ê¡¼¥À¡¼ÏÀ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤ò1Ç¯¤Ç100ºýÆÉ¤ß¡¢»Å»ö½Ñ´Ø·¸¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò·î1²ó¼õ¹Ö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Î¥ë¥Þ¤ò¼«¤é¤Ë²Ý¤·¡¢ÎÉ¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½ù¡¹¤Ë»Ä¶È¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë1Æü¤Î»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¶ÈÀÓ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ»Ä¶È¥¼¥í¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ç¡¢³Æ¼ï»ñ³Ê»î¸³¤Ë¤âÄ©Àï¡£Æ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÇÍý»Î¡¢ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¢·úÀß¶È·ÐÍý»öÌ³»Î1µé¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£»Å»ö¤¬Â®¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¸¦µæ¤òÆü¡¹Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø»Å»ö¤¬Â®¤¤¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¡×¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤ ¥é¥¯¤·¤ÆÂ®¤¯À®²Ì¤ò½Ð¤¹¡Ö7¤Ä¤Î¸¶Â§¡×¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê»þ´Ö´ÉÍý¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ÀÐÀî ÏÂÃË¡¡¡Ë