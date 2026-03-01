「初めてみた笑」「絶対良いチーム」J２クラブの発表が話題沸騰！黄金ルーキー２人が一時離脱…その理由にファンほっこり
あまり見ない、珍しいリリースが話題になっている。
J２のいわきFCが２月27日、「中野陽斗選手および荒木仁翔選手が学校行事出席のため、チームを一時離脱することとなりましたので、お知らせいたします。なお、両選手は３月３日のトレーニングより再合流する予定です」と発表した。
DF中野とMF荒木は共に、神村学園高からいわきに加入。高校では直近のインターハイと選手権を制し、史上６校目の夏冬連覇を経験した。今回の離脱は卒業式に参加するためと思われる。なお、２月28日には同校の地元で優勝パレードが行なわれた。
この一報を届けたクラブ公式Xの投稿は、前後のものと比べてもかなり注目を集めており、次のような声が続々と寄せられている。
「学校行事のリリース初めてみた笑」
「学校行事というワードにほっこりしたのは私だけ？」
「珍しい形！選手もそれぞれの暮らしあるからねー、とても良い！」
「卒業式は一生に一度」
「高校時代の仲間、お世話になった方々も一生の宝だし絶対に行くべき」
「クラブもリリースで後押しして素晴らしい」
「こういうのがあるチームは絶対良いチーム」
「選手としても大切な時間だけど、人生の時間においても大切なことはありますね！」
「学校行事での一時離脱はむしろ健全。プロでも“学生”である時間は大事にしてほしい」
「４日間全力で楽しんできて欲しい」
神村学園でキャプテンを務めた中野は、高卒新人ながら百年構想リーグ開幕から３試合連続でフル出場している。また、荒木は２節の福島戦で75分から出場し、プロデビュー。すると、88分に圧巻のボールタッチで相手を次々にかわし、いきなりアシストを記録した。
まさに、黄金ルーキーコンビだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃のプロデビュー！黄金ルーキーが驚愕プレーでいきなりアシスト
