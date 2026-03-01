お笑いタレントの千原ジュニア（51）が2月22日配信されたABEMA「ABEMA的ニュースショー」に出演。車の運転中、あわや警察に取り締まられそうになったエピソードを明かした。

この日、同番組では神奈川県警で多数発覚した、一部巡査部長らによるによる不正な交通取り締まり問題について扱った。

その中でジュニアは、自身が最近体験した話を披露した。ジュニアは「僕も実際都内で、年配の方を介護されている（別の）方が（横断歩道の）横で（横にいた）。俺は車止まった。（その人が）こうやってやられたんですよ、（手でジェスチャーをし）“行ってください”って。歩道の手前でね。で、俺（車を発進して）行ったんですよ。（そしたら直後に）“ウーッ”って（サイレンを鳴らした警察車両がジュニアの車のところに来て警察官が）“これ、歩行者優先義務違反です”って言って」と話し出した。

その人が横断歩道を渡ろうとせずに、一時停止した車の運転席にいるジュニアに対し、手で「行ってください」というジェスチャーをしたから、ジュニアは車を発進。しかし直後、警察車両が来て歩行者優先義務違反と通達してきた流れを説明した。

ジュニアはその続きとして「“いやいやいや”って。俺はさすがに（車を）降りて、“今あの方、こう（手で『先に行ってください』というようなジェスチャーを）されて”（と説明した）。（しかし警察官は）“それでも行ったらダメなんですよ”（と言った）。あの方、横断歩道入ってないやな…って話で。“あの人じゃあ、探しに行こう”と（探しに行った）。（でも）その時もう、見つからなかった、その人。ほんで俺は“もう徹底的にこれは話しましょう”ということで…。結局（警察官が）“あ、そうでしたか”って言って、その方は“じゃあ”って言って（ジュニアを開放してくれ）オッケーしてくれはったんですけど」と、納得できない取り締まりに徹底的に説明、主張する構えをとったところ、警察官がそれ以上取り締まろうとせず、ジュニアの主張に納得した経緯を話した。

そして「たぶん、このお年寄りの方が、（横断歩道を自分が）渡ろうとしたらだいぶ時間かかるから、“先行ってください、行ってもらった方がこっちも楽だし”ということだったんですよ、なんとなく。だからその警察官の方がわかってくれはったからよかったけど」と、もう少しで納得のいかない取り締まりを受ける寸前だった話を真剣な表示で語った。