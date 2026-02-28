インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「キツネ顔でかわいい女性芸能人」ランキングを投票で募っています。2026年2月27日時点で集まった4476票でのランキングを紹介します。

【写真】「全員キレイ！」 TOP5を全部見る！

3位は俳優の吉岡里帆さんでした。日清食品（東京都新宿区）のYouTube公式チャンネルや全国で放映されていたカップ麺「日清のどん兵衛」のテレビCMに登場する「どんぎつね」を演じていたため、回答者からは「CMがきっかけでキツネのイメージが付いた」「CMのイメージもあるかもしれないけれど、かわいくて優しいイメージのキツネ顔だと感じます」といった声が寄せられていました。

2位は、俳優の新垣結衣さんでした。「キツネ顔といったら新垣さん。美人ともかわいいとも言える。男女に好かれる顔立ちで見ていてキュンとさせられる」「かわいさもあるけど、美人だしクール。すました表情の時はキツネ顔だなと思う」などのコメントが見られました。

そして、1位は俳優の北川景子さんでした。「キレイなキツネ顔の代表。整った顔立ちはトップクラス」「あんなに整ったキツネ顔は見たことがない。とにかく美しい」などの回答が集まっていました。