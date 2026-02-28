2歳児がお風呂の扉に顔面ピタリ！「私は青鬼を育てていたのかも」…衝撃の“顔芸”に12万いいね 「作画が給食番長」「千鳥のノブ」
「パパとお風呂に入って、上がるころ迎えにいったら待ちきれなくていつもコレ。知らんまに 私は青鬼を育てていたのかもしれない」
そんな衝撃的なコメントとともに投稿された写真が、Xで12万件を超える“いいね”を集め、爆笑の渦を巻き起こしています。
写っているのは、2歳の息子さん。お風呂場の半透明の扉に、顔面をこれでもかと押し付けています。その姿は、大人気ホラーゲーム『青鬼』に登場する、巨大な頭と不気味な笑顔を持つ怪物にそっくり！ 投稿者であり母親の、むに@2yさん（@munimuni_baby）にお話を伺いました。
「誰！？」脱衣所で崩れ落ちるほどの大笑い
ーー撮影時の状況を教えてください。
「いつもパパとお風呂に入るのですが、あがるころに迎えに行くと、早く出たくて扉に張り付くようになりました（笑）。去年の12月頃、2歳を迎えてからちょくちょく張り付きは見られていたんですが、ある日、顔がつぶれるほど張り付いているのを見て私が笑ったところ、毎日するようになりました」
ーーこの光景を初めて目にした時の感想は？
「あまりにおもしろすぎて、脱衣所で大笑いしました！ 思わず『誰！？』ってなりましたね」
ーー大きな反響となりましたが、印象的なコメントはありましたか。
「私はいつもの顔とのギャップに『あのゲームの青鬼すぎる！』と思ったのですが、カクレモモジリや千鳥のノブさんに似てるというコメントもあって、改めて見るとそちらの方が似てるかもと思えてきました（笑）。また、同じことをしているお子さんの写真を添えてくれている方もいて、どこのおうちも同じなんだなあと和みました」
リプライには、腹筋崩壊不可避な人たちから、大喜利のような例えが続々と寄せられています。
「作画が給食番長」
「ガンツの田中星人」
「千鳥のノブに見えません？」
「神奈月の井上陽水を思い出した」
「おぼっちゃまくんに、そっくりです！」
「一世代くらい前に『こびとづかん』というのが流行っておりまして……」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）