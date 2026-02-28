子ども向け体操教室の「ネイス体操教室」が海外進出を発表！ まずはマレーシア・クアラルンプールへ
国内で子ども向け体操教室を軸とした事業を展開するネイス株式会社は、2026年度を目途にマレーシア・クアラルンプールへ新規出店することを発表しました。
■子どもの未来をつくるサードプレイス。
ネイス事業戦略説明会に出席したのは、代表取締役の南友介氏。ネイス体操教室は「夢中体験を、次々と。」をミッションに子どもたちが夢中になって取り組める体操教室で、子どもたちにとってのサードプレイスになるよう運営されています。「自己肯定感を育むことに重きを置いてプログラムを作っています」と南代表。
具体的には子どもたちが自発的・積極的に取り組めるような幼児特性を理解したレッスンや声かけ、運動神経の向上に特化した脳育体操を取り入れているということです。
子どもたちが「体操教室に行きたい！」と思える環境を作るために、オリジナル器具も製造。
■マレーシアにて「NEIS Gymnasitics AEON MALL Taman Maluri」開校予定
ネイス体操教室は、AEON MALL Taman Maluri 校の開校を通じて、国内体操チェーンを運営する企業として初めて海外市場に進出予定。マレーシアでは、3人に1人が肥満、5人に1人が糖尿病という状況が深刻な社会課題があり、子どもたちの生活習慣病予防が急務とされているそう。そこで、幼少期から体を動かす習慣を身に付けさせることに重点を置いているネイス体操教室は、マレーシアの健康課題解決への強いニーズに合致していると進出を決定したということです。
カリキュラムは日本で採用しているプログラムを基本に、現地の文化を尊重しながら、これまで培った教育ノウハウを活かします。現地文化に溶け込みながらも、日本の良さを伝えていく予定です。
国内では今後、およそ500校まで開校を見込んでおり、南代表は10年後を見据えた長期的な経営戦略の一環として、グローバル市場への展開を本格的に強化していくと話しました。