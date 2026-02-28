ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋

野球日本代表「侍ジャパン」が27日、中日との強化試合（バンテリンドーム）に5-3で勝利した。サポートメンバーとして途中出場したロッテの山本大斗外野手は、7回に貴重な追加点となる左前適時打を放って、1打数1安打1打点。試合前のメンバー紹介ではドジャース・大谷翔平投手、カブス・鈴木誠也外野手のメジャーリーガー2人に挟まれ、「夢のようでした」とはにかんだ。

山本は6回の守備から途中出場。4-2の7回には2死一、二塁の場面で打席に立ち、痛烈な左前打で侍ジャパンに貴重な追加点をもたらした。「気持ちはホームランだったんですけど。点が入ってなかったので、なんとか1点入れたいなというところでタイムリー打ててよかったです」とホッとした表情で頷いた。

名古屋からサポートメンバーとして侍ジャパンに合流。「もう本当に勉強することばかりで、練習日もそうですけど、本当に充実した1日が過ごせている。すごく自分のためになっていると思います」。特に同じ右投右打の外野手である鈴木は憧れの存在。「僕めっちゃ鈴木誠也さん好きなんで、絶対バッティングのこと聞こうと思ってて」と、25日の非公開練習から積極的に話しかけた。

懇切丁寧に回答してくれた鈴木に「聞きたいことは全部聞いた」。具体的な内容は「秘密」としつつ、23歳の若武者は「早く帰って試したい」とワクワクを隠しきれなかった。大谷にも「こそっと質問しました。バッティングのことで1つ気になっていたことがあったので」。こちらも詳細は明かさなかったが、「僕が1個質問するならこういう質問だな」という疑問を投げかけたという。

たまたま2人になったタイミングで話しかけたが、「さすがにちょっと緊張しました」と照れ笑い。「もうこんな機会ないんで絶対聞こうと」と勇気を出した。鈴木、大谷、吉田正尚のメジャー組が共演したフリー打撃は真後ろで座って観察。「ヤバいっす。マジでレベルが違うと思いました」。驚きながらも目で体の使い方をしっかり追い、参考にしようと努めた。

試合開始前のメンバー紹介ではまさかの出来事も。三塁線沿いに一列に整列する中、右は鈴木、左は大谷という並びに。山本を間に挟んで、1994年生まれの同級生2人が仲良さげに会話する場面もあった。「ちょっとあれはビックリしました。いや、本当に夢みたいで。嬉しかったです」。昨季は107試合に出場し、11本塁打を放った若き大砲にとって、忘れられない経験になったに違いない。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）