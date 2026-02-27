大幅改良でよりタフに！

三菱自動車は、2025年12月18日に「デリカD：5」に大幅な改良を施した新モデルを発表し、2026年1月9日から販売を開始しました。

デリカD：5は、1968年に登場した「デリカ」シリーズの系譜を継ぎ、SUVが持つ高い走破性とミニバンの実用性を融合させた独自のオールラウンダーミニバンです。

現行型は2007年にデビューし、2019年2月にも大規模な改良が行われるなど、長年にわたり多くのユーザーから支持を集めてきました。

ボディサイズは全長4800mm×全幅1815mm×全高1875mmで、ホイールベースは2850mm。乗車定員は7名または8名から選択可能です。力強いフロントマスクや高い地上高、広々とした室内空間が、デリカならではの個性を際立たせています。

パワートレインには、2.2リッターのクリーンディーゼルエンジンと8速ATを搭載し、独自の4WDシステムを組み合わせています。最高出力107kW（145PS）を発揮し、燃費はWLTCモードで12.9km／Lを達成。日常使いからアウトドアレジャーまで、多彩なシーンに対応します。また、運転支援システム「e-Assist」などの安全装備も充実しており、日々の運転を支援します。

今回発表された新型は、7年ぶりとなるマイナーチェンジモデルです。特に走行性能の進化を中心とした大幅な改良が施されました。三菱自動車が長年培ってきた4WD技術をさらに進化させ、悪路での安定性や舗装路での操縦性を向上。車両運動統合制御システム「S-AWC」を新たに採用したことで、直進時の安定性やコーナリングでの安心感が一層高められました。

ドライブモードはECO、NORMAL、GRAVEL、SNOWの4種類に整理され、より分かりやすい構成になりました。さらに、下り坂で車速を一定に保つヒルディセントコントロールも追加され、アウトドアシーンでの利便性が向上しています。

外観はフロントデザインを中心に刷新され、より力強く現代的な印象へと進化しました。立体感を増したフロントグリルやバンパー、そして新たに採用されたホイールアーチモールがSUVらしいタフな雰囲気を強調します。18インチアルミホイールも新デザインとなり、全体の印象を引き締めています。ボディカラーには「ブラックマイカ」や「ムーンストーングレーメタリック」が加わり、カラーバリエーションが拡充されました。

内装も質感と装備が見直され、快適性と使い勝手が向上しています。新しく採用された8インチ液晶メーターは優れた視認性を実現し、センターパネルには金属調のアクセントが取り入れられ、上質で先進的な空間を演出します。シート素材も新しくなり、上級グレードには撥水機能付きのスエード調素材と合成皮革のコンビネーションシートが採用されました。また、前後の座席にUSB Type-Cポートが追加され、利便性を高めています。

安全装備もアップデートされ、運転支援機能の精度向上や検知範囲の拡大が図られました。衝突被害軽減ブレーキは自転車の検知に対応し、誤発進抑制機能は後退時にも作動するようになりました。マルチアラウンドモニターは画質が大幅に向上し、バードアイビューや透過表示といった多彩な視点で車両周辺の状況を確認できます。移動物検知機能や先行車発進通知機能も追加され、日常の運転をより安心して行えるようサポートします。

車両価格（税込）は451万円から494万4500円で、今回の改良点を反映した価格設定です。

デリカD：5の新型モデルに対し、ネット上やSNSでは、「カッコ良すぎる！」「超イケメンになった」といったSUVらしさを強調したデザインを絶賛する声や、他社のミニバンが流麗なデザインに向かう中、無骨で力強いスタイルを貫いている点について「これぞデリカ」「唯一無二のSUVミニバン」と称賛する声が寄せられています。

また、ランエボ譲りの車両運動統合制御システム「S-AWC」が搭載されたことに対し「S-AWC搭載は熱い！」「走りが楽しみ」といったコメントも見られ、悪路走破性だけでなく、舗装路での安定性向上への期待が高まっています。

一方、三菱の得意とするPHEV（プラグインハイブリッド）の設定を望む声や、「価格は上がったが納得」「フルモデルチェンジはいつ？」と、機能向上に伴う価格設定には理解を示しつつも、基本設計の古さ（19年目）を指摘し、完全なフルモデルチェンジを待ち望む声もあるようです。