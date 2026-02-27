新潟・糸魚川で日本産ラピスラズリ発見 国内で初の産出確認
国立科学博物館（館長：篠田謙一）の松原聰（国立科学博物館名誉研究員）らが、新潟県糸魚川市内の姫川支流で発見された青い石がラピスラズリであることを突き止めた。国内での産出確認は初めて。文化庁が27日、発表した。
【画像】貴重過ぎる…新潟・糸魚川で発見された日本産ラピスラズリ
ラピスラズリは青色から藍色の宝石として7000年以上の歴史を持つ有名な石だが、その産地は世界的に極めて限定されている。特に、古代から宝石品質のラピスラズリ原石を供給していた産地は、唯一、アフガニスタンの東北部のみであり、古代オリエント、中国、ギリシャ、ローマなどの遺跡、さらには日本の正倉院宝物にも見られるラピスラズリは全て、アフガニスタン産と考えられている。日本国内での産出はこれまで知られていない。
このたび、新潟県糸魚川市内で拾われたラピスラズリは、2人が長年趣味として収集してきた、地元の岩石（主に翡翠）の中に含まれていた。両氏が亡くなられた後、それぞれが収集された岩石は、翡翠などを扱う小滝物産（代表：伊藤加奈子氏）がまとめて引き取ったが、その中に青い石があったため、国立科学博物館において化学組成分析とX線解析を行ったところ、ラピスラズリであることが判明した。
ラピスラズリを構成する青色系鉱物は、2試料から藍方石(らんほうせき)（アユイン）が、1試料から方ソーダ石（ソーダライト）が同定された。有名なアフガニスタンのラピスラズリも主に藍方石から構成されているが、糸魚川産のものは共存鉱物に特徴があり、外国産のものでは報告のない鉱物組み合わせが確認された。藍方石には珪灰石や灰礬(かいばん)石榴石(ざくろいし)を伴っており、接触交代変成作用を受けた岩石（いわゆるスカルン）に類似している。方ソーダ石は、ゴナルド沸石、AlO(OH)鉱物（おそらくダイアスポア）、シデロフィル雲母（黒雲母の一種）など外国産では知られていない共存鉱物を伴う。糸魚川のラピスラズリは、姫川などの河床や海岸で見られる翡翠と同様に、蛇紋岩メランジュ中の岩塊（ブロック）として産出したものと推察されるという。
【調査研究チーム】
（国立科学博物館）門馬綱一・松原聰・徳本明子・草葉陽子
（研究協力者）伊藤加奈子・伊藤大貴・今井裕之・下林典正
【資料】
・かつては、翡翠も日本国内では産出しないと思われており、国内の遺跡から出土する翡翠製品は全て大陸からもたらされたと考えられていました。しかし、昭和初期に糸魚川流域で再発見されたことをきっかけとして、国内各地の遺跡から出土する翡翠製品は糸魚川産であることが判明し、さらには朝鮮半島へも大量に輸出されていたことが判明いたしました。
・今回の資料提供者である伊藤加奈子氏は、翡翠中の新鉱物、「糸魚川石」、「蓮華石」、「松原石」の発見にも関わっており、それらの原記載論文の共著者となっています。
・今回発見された中で一番大きな直径約20cmの礫は、姫川支流の上流部の河床で採集されたものと思われます。詳細な産地は、現在研究中のため明らかにできませんが、昨秋に伊藤大貴氏（伊藤加奈子氏の長男）と地元の有志によって採集地とされる周辺において2度の調査が行われました。しかし、河床の様相は、融雪や洪水などによって激しく変化するので、その際には目的の物は確認できず、引き続き現地調査を予定しています。
