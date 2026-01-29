文化庁は2026年1月28日、著作権普及啓発プロジェクト「著作権について知っておきたい大切なこと」の始動を発表した。プロジェクトのページには、著作権についての解説が掲載されており、二次創作の著作権問題――いわゆる「グレーゾーン」についても触れている。文化庁が「グレーゾーン」に踏み込んで解説するのは初めてで、SNSでも注目を集めている。文化庁は、プロジェクトの趣旨を考えるとグレーゾーンに「触れざるを得ませんで