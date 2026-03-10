「昨年12月ごろから財務省との予算折衝が厳しいことは薄々伝わってきました。それで今回の報道があり、収益ノルマの達成が難しい館内では悲鳴の声が聞こえてきています」こう話すのは、国立博物館・美術館で働く現役職員の一人だ。3月上旬、文化庁が国立の博物館や美術館の運営について「収益ノルマ」を定めたことが報じられ、物議を醸している。この件に関する新聞報道では“ノルマ未達成の場合、閉館も含めた再編を検討する”と