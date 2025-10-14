写真家の立木義浩氏による写真展「禍福は糾える縄の如し」が、キヤノンギャラリー銀座と大阪で、10月14日（火）より順次開催される。 写真展のタイトル「禍福は糾える縄の如し」は、中国「史記・南越伝」にある一節、「因禍為福、成敗之転、譬若糾纏」に由来する故事成語が発展した言葉で、「災禍」と「幸福」は、捻り合わせた縄のように表裏一体であることを意味している。 本展では、2025年6月と8月に訪れた東北地