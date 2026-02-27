店舗のデジタルサイネージ運用を、成果計測まで一気通貫で回す新プラットフォームが日本で初公開されます。

スペースビジョンエーアイは、AI映像分析を基盤にした「attention:d」をリテールテックJAPAN 2026で展示します。

オンライン広告のように実測値で判断できる屋外・店頭広告へ進化するタイミングです！

スペースビジョンエーアイ「attention:d」

展示会名：リテールテックJAPAN 2026出展期間：2026年3月3日〜3月6日開催時間：10:00〜17:00（最終日のみ16:30終了）会場：東京ビッグサイト 東展示棟（東京都江東区有明3-10-1）ブース番号：RT7038

リテールテックJAPANは、小売・流通業のサプライチェーンとマーケティングを進化させる国内最大級の専門展です。

スペースビジョンエーアイは、Vision AIを活用して物理店舗のDXを支援するテクノロジーパートナーです。

今回公開されるattention:dは、AI映像分析とデジタルサイネージを組み合わせた次世代リテールメディア基盤です。

スペイン「ISE2026」とドイツ「Euroshop2026」に続く公開で、アジア太平洋地域では今回が初披露となります。

成果連動型CPM「attention:d」の課金設計

計測項目：性別・年齢・視線方向・注視時間課金方式：指定ターゲットの実インプレッション連動CPM

ターゲット設定例：18〜59歳男女／男性18〜59歳／女性18〜59歳。

attention:dは、通行量の推計ではなく、実際に広告を視認したターゲット層の実測値で課金対象を決める仕組みです。

これにより、広告主は無駄打ちを抑えながら、成果に対して費用を払う運用へ切り替えできます。

屋外広告で課題になりやすかった「効果が見えにくい」を、データで解く設計です。

「Retail Vision」が担うOOH最適配信

活用領域：屋外広告（OOH）配信条件：対象ターゲット検知時に自動配信目的指標：広告ROI最大化

Retail Visionは、ターゲット層を検知した瞬間に最適コンテンツを配信する広告運用を実現します。

表示面を「出すだけの看板」から「配信と検証を回すメディア」へ変えるアプローチです。

広告メッセージと視認者属性のズレを小さくできるため、配信効率を高めやすい運用です。

「Storefront AI」で来店率を高める店頭メディア化

活用領域：店舗ショーウインドー分析手法：生成AIによる収集データ分析目的指標：来店率向上

Storefront AIは、ショーウインドーをリアルタイム計測可能なメディア資産として活用するソリューションです。

生成AIが収集データを分析し、関心を引きやすいビジュアルを選んで配信する運用を行います。

通行者の視線を来店行動へつなげる導線設計がしやすくなる点が、店頭運用での強みです。

IAB準拠とオンデバイス処理で守る運用信頼性

計測準拠：IAB DOOH計測ガイドライン画像処理：機器内で即時分析・即時破棄外部送信：画像データ送信なし

attention:dのデータ指標はIABのDOOHガイドラインに準拠し、計測の客観性を担保しています。

画像はオンデバイスで分析して破棄する方式のため、外部サーバーへ送らないプライバシーファースト運用です。

米国・欧州市場でも実証が進み、ロシュやLGエレクトロニクスの海外プロジェクトで導入実績があります。

国際基準に沿った計測と保護を同時に満たす、実装済みの運用基盤です。

小売メディアは、配信面の確保だけでなく、成果を説明できる設計が選定基準になりつつあります。

attention:dは、店頭・屋外・運用ダッシュボードをつないで、広告改善サイクルを短くできる構成です。

流通DXの現場で「見える化」と「売上寄与」を同時に追う企業にとって、要注目の公開内容です☆

【成果計測を可視化する店舗広告基盤！

スペースビジョンエーアイ「attention:d次世代リテールメディア」】の紹介でした。

よくある質問

Q. スペースビジョンエーアイ attention:dの開催期間はいつですか？

出展期間は2026年3月3日〜3月6日です。

Q. スペースビジョンエーアイ attention:dの開催時間を教えてください。

開催時間は10:00〜17:00（最終日のみ16:30終了）です。

Q. スペースビジョンエーアイ attention:dの開催場所はどこですか？

会場は東京ビッグサイト 東展示棟（東京都江東区有明3-10-1）です。

