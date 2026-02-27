酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【画像】東ブクロ氏の扇情的なまなざし

【想像できる未来はつまらない】

【お悩みNo.165】エロ師匠、女性のここを見たら勃起するランキングを教えてください。僕はきれいな女性を見てるだけで勃起してしまって困っています。【PN:小枝・20代・男性・会社員】

＊ ＊ ＊

――ブクロさんはいつ勃起しますか？

回数は減ったけど、朝勃ちはたまにしますね。あとは、女の子が横で寝てるだけで勃起することもあります。

――セックスに挑む際は、どの段階でビンビンになるんでしょう？

それは脱がせてる瞬間でしょう。前戯の最中は硬度がどんどん下がっていくんですが、フェラで回復して、挿入という流れでやらせてもらってます。

――体のパーツを性的興奮で格付けしてください。ルッキズムならぬファッキズム。

一番興奮する部位は、もちろんおっぱいですね。多数派じゃないですかね。

――おっぱいの形によって勃起度は違う？

やっぱり、意外性には弱いですね。清楚な顔してるのに乳輪がでかいと、「こうきましたか」と思って興奮します。

――「意外性」というエッセンスは、ブクロさんの重要な性的興奮ポイントですね。

想像できる未来ってつまらないじゃないですか。あとは、理性と本能が戦う瞬間ですね。真面目そうな子が気持ちいいのを必死に我慢してるのを見たら興奮するでしょう。

――ブクロさんは理知的な女性が好きですよね。

確かにそうかもな。セックスの最中も完全に理性を失って欲しいわけではない、理性と快感が戦っている様子に興奮するんです。

「超エロい子」っていますけど、そういうタイプは好きじゃないですね。風俗嬢でも「私はエッチが好きだからなったんです」より、根っこが真面目な子のほうがいい。

――奨学金を返すためにピンサロで働いてる女子大生とか。

それは最高です。やっぱり、エッチに対する適度な距離感だと思うんです。パンツを脱がそうとすると、すぐに腰を持ち上げてくれる子は、一度は恥じらって抵抗してほしい。パンツを脱いだあとは、内側を見られないように畳んですぐ隠す。そういう所作に男は興奮するんです。

――今日も気持ちがいいくらい性癖全開ですね。

ありがとうございます。やっぱり僕は清楚な子が恥じらいながら見せてくれるおっぱいが一番好きなんでしょうね。

質問者の方は、なんでも勃ってしまうというのは、やはり節操がないと思います。だって多少の優劣はあるでしょう？

まずは、自分の好きなものを見極めた方が、女性の体をなおさら楽しめると思いますよ。僕はこの先もおっぱいをたくさん味わっていきたいと思っています。

【おしっこは近くで見るだけで十分】

【お悩みNo.166】顔面騎乗されたらドン引きしますか？ 私は25歳女なんですが、めっちゃ顔面騎乗したい願望があります。どうすれば男の人に受け入れてもらえますかね？【PN:エクレア・25歳・女性・会社員】

＊ ＊ ＊

――顔面騎乗位はどうですか？

僕はそもそもクンニが好きじゃないから、女性のあそこを顔にあてられるのがもうアカンのです。

――顔面騎乗位でブクロさんが大好きなおしっこをしてもらうのはどうでしょう？

そんなのお店でするプレイでしょうが。そもそもお店でもそんなことしてほしくない。おしっこは近くで見るだけで十分なんです。

――クンニはダメだとして、おしっこはどこまで顔を近づけられますか？

まあ20センチぐらいでしょう。でも、ちょっとくらいかかっても大丈夫。別に浴びたいとは思わないですけど。

先ほどの相談にも通じますけれど、顔面騎乗位をしてる時点で恥じらいがないと思うんです。だから興奮しない。僕は恥じらいが見たいんでね。

――となると、まんぐり返しはどうですか？

いやあ、したことないですね。無理やりそれをやって、後々週刊誌で変なことを言われたら負けるんちゃうか、と頭によぎってしまう。そんなこと考えながらセックスしたくないですから。

――それを言うならフェラチオで口の中に異物を入れた時点でアウトな気がしますけど。

そうか。でも、まんぐり返しと違って、無理やりすることはないですからね。顔面騎乗位は女性が舐めてほしいからするわけでしょ。舐めるのがそもそも嫌なんです。

――シックスナインもダメ。

しないですね。69にならず、99の態勢まま最後までいきます。騎乗位もバックも別にやらないでいいと思ってますから。対面座位も何がいいのかわからん。

――となると正常位だけ。

そうですね。でも、正常位の中でも片足を上げさせたり、工夫はしているつもりです。やはり女性によって感じるポイントは違いますから。

――ブクロの正常位は200種類あんねん。

いろいろ試すよりも、同じ体位の中で試行錯誤する方がうまくなると思うんです。この人はまずクンニが好きな男性を見つけて、その相手のクンニの腕前を上げて、その後、いろいろ試している中で自然と顔面に乗っかれば、相手の男性も喜んで舐めてくれるんじゃないでしょうか。

●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

公式YouTubeチャンネル『さらば青春の光Official Youtube Channel』

取材・文・撮影／キンマサタカ