韓国初『ちいかわ』公式ショップ誕生！ 韓服姿のちいかわたちが出迎える店内の様子が公開
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』の韓国初の公式ショップ「ちいかわショップ」が、2月27日（金）に、ソウルのショッピングセンター、アイパークモール 龍山店に誕生。「ちいかわショップ」公式Instagramで店内の様子が公開された。
【写真】ステンドグラス風の入口もかわいい！ 韓国「ちいかわショップ」の様子ほか（7枚）
■しばらくは事前予約制
今回誕生する「ちいかわショップ 龍山（ヨンサン）店」は、アイパークモール 龍山店 リビングパーク 3F ドーパミンステーションに位置する『ちいかわ』公式ショップ。
海外の『ちいかわ』公式ショプは、昨年7月に中国・上海に「ちいかわ上海旗艦店」、昨年12月に台湾・台北に「ちいかわショップ・イン・台北」と立て続けにオープンしており、今回が韓国初の公式ショップとなる。
公開された写真によると、ピンクと白の“ちいかわカラー”を基調としたデザインのショップに仕上がったよう。壁には、ステンドグラス風の背景にちいかわたちがそれぞれ描かれた装飾も施されている。
店内には、韓服をまとったちいかわ、ハチワレ、うさぎのスタチューがお出迎え。韓国らしさも感じられる店内になっているようだ。同デザインのマスコットも販売される。
「ちいかわショップ 龍山（ヨンサン）店」は、10時30分から22時00分までオープン。3月12日（木）まではNAVERで予約した人のみ入場可能だ。事前予約の運営終了後には現地待機方式に切り替える予定で、詳細は後日発表される。
引用：「ちいかわショップ」Instagram（＠chiikawashop_kr）
【写真】ステンドグラス風の入口もかわいい！ 韓国「ちいかわショップ」の様子ほか（7枚）
■しばらくは事前予約制
今回誕生する「ちいかわショップ 龍山（ヨンサン）店」は、アイパークモール 龍山店 リビングパーク 3F ドーパミンステーションに位置する『ちいかわ』公式ショップ。
公開された写真によると、ピンクと白の“ちいかわカラー”を基調としたデザインのショップに仕上がったよう。壁には、ステンドグラス風の背景にちいかわたちがそれぞれ描かれた装飾も施されている。
店内には、韓服をまとったちいかわ、ハチワレ、うさぎのスタチューがお出迎え。韓国らしさも感じられる店内になっているようだ。同デザインのマスコットも販売される。
「ちいかわショップ 龍山（ヨンサン）店」は、10時30分から22時00分までオープン。3月12日（木）まではNAVERで予約した人のみ入場可能だ。事前予約の運営終了後には現地待機方式に切り替える予定で、詳細は後日発表される。
引用：「ちいかわショップ」Instagram（＠chiikawashop_kr）