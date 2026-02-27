『グランブルーファンタジー』『プリンセスコネクト！Re:Dive』『ウマ娘 プリティーダービー』『Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）』などでおなじみのCygames（サイゲームス）が、なんとコンビニをオープンするという。といっても、おにぎりやお弁当を売るわけではない。コンビニエンスストアをコンセプトにしたグッズショップ「CyConveni（サイコンビニ）」が、2月27日（金）、池袋のWACCA池袋1階にお目見えするのは、コンビニエンスストアをコンセプトにしたグッズショップ「CyConveni（サイコンビニ）」だ。

オープン前日の2月26日に行われた報道関係者向けの先行内覧会にお邪魔してきたので、店内の様子や注目グッズをレポートしていく。

ガチのコンビニ感がすごい！ 店内を徹底レポート

WACCA池袋の1階にオープンする「CyConveni」。そこにはどこからどう見てもコンビニな空間が広がっていた。商品棚の什器やレイアウトなど「最高のコンテンツがあるコンビニ」というコンセプトが、ここまで徹底されているとは正直驚かされた。

特に目を引くのが、リーチインケース（冷蔵ショーケース）の中にずらりと並ぶ、アルミ缶の中に可愛いアクリルスタンドが入った「AcCanSta」。コンビニの飲み物コーナーさながらに陳列された姿はインパクト抜群で、思わず「これ飲料缶だよね？」と見間違うほどだ。Cygamesの担当者によると、「ただのアクリルスタンドではなく『コンビニ×キャラクター』というコンセプトに落とせているのがポイント」とのこと。

また、コンビニの定番アイテムであるビニール傘もラインナップ。担当者によれば、『ウマ娘』の「トレセン学園」で売っていそうな傘をイメージした傘などもあり「コンビニといえばビニール傘、面白いよね」という発想から生まれたとのこと。商品発表時のお客さんからの反響も特に良いアイテムのひとつだという。

おもちゃコーナーに吊り下げられているかのような各種グッズ、さらにはオリジナルのミネラルウォーターまで用意されており、コンビニ感へのこだわりが半端ない。

対応タイトルは『グランブルーファンタジー』『プリンセスコネクト！Re:Dive』『ウマ娘 プリティーダービー』『Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）』など。「CyConveni」限定のグッズのほか、過去販売されていた物も見かけられた。今後もラインナップは積極的に拡充していくとのことなので、推しキャラのグッズが追加されるのを期待したい。

そもそもなぜ“コンビニ”？ 担当者に聞いてみた

内覧会では、Cygamesの担当者に詳しくお話を伺うことができた。

担当者によれば、もともと「常設の店舗を作りたい」という思いが社内にあり、その中で「コンビニ」というコンセプトがひらめきのように生まれたのだとか。通常のグッズショップとの差別化ができること、コンビニにありそうな商品でラインナップを組めること、そして今後の多店舗展開を見据えたときにわかりやすいコンセプトであることが決め手になったという。「CyConveni」というネーミングも「割とバチッと決まった」と笑っていた。

出店先として池袋を選んだ理由については、コンテンツファンが多い街であることに加え、運営パートナーであるアニメイトからの提案もあったとのこと。「当初から絶対池袋というわけではなく、いろいろ決めていく中でベストな場所だった」と語った。

なお、価格帯については「コンビニっぽい価格はあまり意識していない」とのことで、通常のグッズの価格帯に準じた設定。

今後の展望としては、まだ確定ではないものの、店舗の拡大も視野に入れているとのこと。「お客様からも『自分たちの街にも出してほしい』という声が届いている」という。なお、ゲーム内イベントとのフル連動は現時点では予定されていない。住まいの場所の関係で、作品ファン間のグッズ購入の有利・不利を危惧しているらしく、ユーザーへの配慮を感じられた。

今回の池袋店がどのような反響を呼ぶのか。非常に楽しみだ。

オープン情報まとめ

「CyConveni（サイコンビニ）WACCA池袋店」は、2月27日（金）11時にオープン。オープン記念として、会計金額3,000円（税込）ごとにランダムダイカットステッカー（全11種）が1点プレゼントされる（なくなり次第終了）。なお、2月27日（金）〜3月8日（日）は混雑緩和のため事前抽選制での入場となる。抽選の詳細はCyConveni公式Xアカウント（@CyConveni）で案内されているので、行きたい人は要チェックだ。

Cygamesのファンはもちろん、コンビニという身近なコンセプトを楽しめるお店なので、池袋に立ち寄った際にはふらっと覗いてみてはいかがだろうか。コンビニ感覚で推しグッズを「ついで買い」してしまう危険性大なお店だった。

■店舗概要

CyConveni（サイコンビニ）WACCA池袋店

住所：東京都豊島区東池袋1-8-1 WACCA池袋1階

アクセス：各線池袋駅東口より徒歩3分

オープン日：2026年2月27日（金）11:00

営業時間：11:00〜20:00

運営：株式会社アニメイト

公式サイト：https://cyconveni.com/

公式X：https://x.com/CyConveni

(執筆者: sasuke_in)