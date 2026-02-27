マツコ、21年間一切テレビ取材を受けてこなかった“憧れの高級宿”に仰天「すごいわ！」

本日2月27日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、これまでに番組で紹介してきた日本全国のホテルや旅館の中から、“お宿大好きマツコ・デラックス”をも驚かせた「テレビにはなかなか出ないけれど、『かりそめ天国』だから出てくれたお宿」を一気に紹介する。

21年間一切テレビ取材を受けてこなかったというマツコも憧れる栃木県那須町の高級宿や、群馬県みなかみ町にある“世界に称賛された贅沢宿”、中之条町の歴史的温泉宿の新館、驚きの貸切露天風呂がある伊豆の老舗モダン宿が登場。

宿が誇る最高級の客室や露天風呂、食事などの数々に、マツコは「ここ行ってみたかったのよ」「やっぱここいいわねー」「ここすごいわ！」と羨望のまなざしを向ける。

また番組では、ニンニクの芽が大好きだという投稿者から「レギュラー野菜以外の好きな野菜は？」という質問が。

「セリやミョウガ」と即答したマツコに対し、有吉弘行は「特殊なネギやナスもいいね」と同調する。

そこから話題は日本各地にある「鍋」へ。

山形の芋煮や秋田のきりたんぽ鍋、茨城のあんこう鍋、福岡のモツ鍋や水炊きなど、さまざまな鍋を挙げて議論していく。