『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン6、NHK総合で放送決定

大人気のフレンチミステリー『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』の最新シーズン（吹き替え版）が、NHK総合で4月5日（日）より放送されることが決定した。（※本記事は、シーズン6の多少のネタバレを含みますのでご注意ください）

毒に倒れたラファエルの運命は！？

繊細な頭脳派の文書係アストリッドと、大胆な行動派の警視ラファエルという正反対の女性バディが難事件に挑む本作。アストリッドの声を引き続き担当するのは、本シリーズで第十七回声優アワードを受賞した俳優の貫地谷しほり。

毒殺未遂で意識を失い救急車で病院に運ばれるラファエルの姿からスタートする新シーズン。だが、そんなことはお構いなしに、奇妙な殺人事件が次々と起こる。まずアストリッドたちが取り組むのは、超常現象を調査するネット配信者の青年が殺された事件。入院中のラファエル抜きで現場に行くことになったアストリッドは、病室のラファエルと一緒に捜査できるように工夫する。そして視聴者をあっと驚かすような超常現象も発生するので、決して見逃さないように！

これまでのように捜査を率いていきたいラファエルだが、毒の後遺症で身体がなかなか元のように動かず苛立ちと不安を募らせていく。今までにない弱気な胸の内をアストリッドに明かすラファエル。そんなラファエルを守る“指ぬき”になろうと精一杯奮闘するアストリッド。お互いを信頼し強い絆があるからこそ、たとえ簡単ではなくても支え合いながら、壁を乗り越えていける。

ラファエルが倒れたことで中断、延期になったアストリッドとテツオの結婚式。だが、テツオにはアストリッドに隠している秘密があるらしい。その秘密とは？ 二人の関係にどんな影響を及ぼすのか？

『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン6 キャスト、声優

サラ・モーテンセン（アストリッド・ニールセン役／声：貫地谷しほり）

ローラ・ドベール（ラファエル・コスト役／声：林真里花）

ブノワ・ミシェル（二コラ・ペラン役／声：川田紳司）

ウスキ・キアル（アンリ・フルニエ役／声：佐々木睦）

ジャン・ルイ・ギャルソン（カール・バシェール役／声：藤真秀）

ソフィア・ヤムナ（ノラ・モンスール役／声：種粼敦美）

ジャン・ブノワ・スイル （ウィリアム・トマ役／声：粟野志門）

ケンゴ・サイトウ（テツオ・タナカ役／声：中川慶一）

『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン6（全8話）放送情報

NHK総合にて4月5日（日）放送スタート

毎週日曜日 23：00〜

［ステレオ2ヵ国語（主：日本語吹き替え／副：フランス語）| 字幕放送有り］

※NHK ONEで同時、見逃し配信予定

