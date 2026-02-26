2月25日、Snow Man・宮舘涼太と、日本テレビアナウンサー・黒田みゆの熱愛が『女性セブンプラス』に報じられた。

宮舘といえば、圧倒的人気グループ・Snow Manのメンバーであり、独自の王子様キャラで “舘さま” の愛称で親しまれてきた。いっぽう、お相手の黒田アナは『DayDay.』（日本テレビ系）のMCとして、日テレの朝の顔を担っている。

報道によると、2人は去年から関係を深め、今年に入ってから、黒田アナが宮舘の自宅に通い詰めていると伝えられた。

「同誌の取材に対し、宮舘さん側は『友人の一人』と回答し、日テレ側もプライベートには言及しない、という主旨のコメントを残しただけで、双方とも関係を強く否定することはありませんでした。

『友人の一人です』というコメントは、STARTO ENTERTAINMENT 所属のタレントの恋愛報道でよく登場します。過去には、中島健人さんと元E-girls・鷲尾伶菜さんの熱愛や、なにわ男子・西畑大吾さんと読売テレビ・足立夏保アナの熱愛をめぐり、『友人の一人』という事務所からのコメントが話題を呼びました。

ファンの間では、煮えきらないコメント内容にショックを受ける人が多く、今回も『いっそ何も言わないでほしかった』といった声まで出ています」（芸能担当記者）

報道をうけ、お相手・黒田アナの言動にも、あらためて注目が集まった。X上では、黒田アナが報道前日から、自身のInstagramのコメント欄を制限していたと指摘する声が続出。実際、黒田アナのコメント欄は現在も制限されており、報道の余波を見越した対応だったことがうかがえる。

また、宮舘は料理好きで知られ、グルメ番組『黄金のワンスプーン！』（TBS系）では単独MCを務めている。黒田アナにも、そんな宮舘の影響を感じたファンもいたようだ。

「黒田アナは、入社3年めのインタビュー動画で、『得意料理はチャーハンです！ チャーハンしか作れない』とこぼしたことがあり、当時は料理への苦手意識があったようです。

しかし、『DayDay.』で料理企画のアシスタントを続け、料理との距離が縮まったのか、昨年5月ごろには、『節約のためにお昼にお弁当を作っている』とThredsで明かしていました。

また、今年2月には、『1カ月くらい前から、食育インストラクターの資格を取り始めたんですよ』と番組で告白。報道をうけ、料理好きな宮舘さんの影を感じるという指摘もあがっています」（同）

ファンであれば「信じたくない」という心境だろうが……Xでは、2人の熱愛報道に、さまざまな反応が寄せられている。

《黒田みゆアナのインスタやっぱりコメント制限されてるな まぁ荒れるやろうからなぁ》

《黒田アナ、生放送が終わってからの公開でよかったねー（そこじゃない）。ついこの間「食育の勉強してる」って言ってたのを「へぇ〜」って思って聞いてた》

《お付き合いしてません言えば良い話なのに友人のひとりで回避しようとしてる時点で察し。》

白黒はっきりしない双方の見解に、ファンとしてはモヤモヤが加速してしまうのだろう。