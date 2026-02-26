この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が月末退職の真実を語る！『仕事を辞めたあとの住民税がヤバい…退職日が1日違うだけで社会保険が激変します。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『仕事を辞めたあとの住民税がヤバい…退職日が1日違うだけで社会保険が激変します。』という刺激的なタイトルが示す通り、本動画では退職日が「1日違う」だけで何が変わるのかを、脱・税理士の菅原氏が整理する。



論点の核心は社会保険の資格喪失日である。社会保険は退職日の翌日が資格喪失日となり、「その日が属する月」は保険料が発生しない。例えば3月31日退職なら資格喪失日は4月1日となり、3月分の社会保険料は発生する。一方、3月30日退職なら資格喪失日は3月31日となり、3月分は会社の社会保険に加入しない扱いとなる。わずか1日の差が1か月分の保険料に直結する構造だ。



ここだけを見ると、前日退職の方が手取りは増えるように映る。会社の社会保険料が差し引かれないためである。しかしその裏側で、本人は国民健康保険と国民年金へ加入する必要が生じる。厚生年金の加入月が減ることで将来の年金額にも影響が及ぶ可能性がある。短期的な手取りと長期的な給付の比較が不可欠となる。



さらに見落としやすいのが住民税だ。住民税は前年所得に基づき、6月から翌年5月まで天引きされる。1月から5月に退職する場合、残りの月分を最終給与で一括徴収するルールがある。社会保険が軽減されたとしても、住民税の一括控除により手取りが想定より大きく減少することは珍しくない。



扶養の有無も分岐点となる。配偶者が第3号被保険者であれば、厚生年金から外れた月は世帯全体で国民年金や国民健康保険への切替が必要となる場合がある。単身か、家族を扶養しているかで結論は変わる。



動画では会社側の視点にも触れられる。社会保険の会社負担、退職時の住民税未回収リスクなど、実務上の判断材料が示される。退職日は感情だけで決めるものではなく、制度の構造を踏まえて検討すべき論点であることが浮かび上がる。



月末退職が常に有利とも、前日退職が必ず得とも言い切れない。条件次第で結果は反転する。その具体的な計算過程と制度の細部は、動画内で段階的に解き明かされている。退職を控える方にとっても、自身の状況を当てはめて確認する価値のある内容となっている。