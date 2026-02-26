Snow Manの目黒蓮が主演を務める劇場版『トリリオンゲーム』が、2月27日よりPrime Videoで独占見放題配信を開始する。

【画像】目黒蓮、劇場版『トリリオンゲーム』場面写真＆オフショット

同作は、2023年に放送されたTBS系ドラマ『トリリオンゲーム』の劇場版。目黒が演じるのは、“世界を覆すハッタリ男”こと天王寺陽（ハル）。1兆ドルを稼ぐためトリリオンゲーム社を立ち上げ、日本初のカジノリゾート開発に乗り出す。

■光沢感あるタキシードを着こなす目黒蓮に注目

Prime Video公式SNSは、タキシード姿で凛とした表情を見せる目黒の場面写真とともに登場人物紹介を投稿。

すっきりとおでこを出したヘアスタイルに、光沢感のあるブラックジャケットと蝶ネクタイを合わせ、カジノのテーブルに腕を置く一枚が公開された。「演じる #目黒蓮 さんの表情やアクションに注目」とつづられている。

ドラマ版からスケールアップしたストーリーと迫力ある映像美が話題を呼んだ本作。配信開始を受け、SNSでは「またハルに会えるの嬉しい」「目黒くんのハル最高」「タキシード姿かっこよすぎる」「劇場版のハルくんはアクションもあって一段とセクシー」「顔がいい」「リアル王子様」といった声が寄せられている。

■目黒蓮、劇場版『トリリオンゲーム』オフショット