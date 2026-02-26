指原莉乃、＝LOVE選考時の“原石の見つけ方”を告白
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年のグローバルデビューに向け、日本最高峰の才能を発掘するHYBE×Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の#１を２月24日（火）よる８時より無料放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE×Geffen Recordsが手がけるスカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE×Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の３名と共にデビューする世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった１人のアーティスト"を日本にて発掘する。本プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃をはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する５人組ガールグループLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の５人組ガールグループILLITのメンバーMOKAとIROHAが出演。豪華キャストが夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。
２月24日（火）放送の#１では、応募総数１万4,000人の中から、すでに決定している３名のメンバーに加わる「最後の一人」を選ぶという、本番組ならではの過酷なコンセプトが明かされた。これに対しSAKURA（LE SSERAFIM）は、「メンバーとの相性もありますし、才能があっても落ちてしまう場合がある。より大変なオーディションになるのではないか」と予測。
番組冒頭、書類審査を通過した300人が集結。その中には過去にオーディション番組を経験した実力者も名を連ねる。審査員には超一流のスカウトマンが揃い、その中には『timelesz project』でも注目を集めた振付師・NOSUKEの姿も。NOSUKEは「最初は正直、正気か!?と思いました。今は普通の女の子が、来年には全米を相手に戦うことになる。審査する責任として失敗は許されない」と並々ならぬ覚悟を語った。
１次審査はダンスかボーカルの選択制で実施。HYBE×Geffen RecordsエグゼクティブクリエイターでBTSの元振付師として知られるソン・ソンドゥクは、ダンスの最中に練習生の肩を叩いて合格を伝えるという斬新なスタイルを披露。これにはスタジオのSAKURA（LE SSERAFIM）も「オシャレ、見たことない！」と驚きの声をあげる。
また、ボーカル審査に「SAKURA（北爪 さくら）」という名の参加者が登場すると指原が「あのSAKURAちゃん？日プ（PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS）の子!? 私めっちゃ好きだった、投票してた！」と“推し”の参戦に興奮する場面も。
１次審査の結果、300人の中から合計26人の通過者が選出されたが、２次審査を前に６人が辞退し、19人で２次審査に挑むことに。審査員を務めたNOSUKEは「原石はいた」としながらも「３名に合う子を探さなければならない。どんなに良くても合わなければ不合格という酷な審査。いい化学反応を生み出せるかというバランスが一番難しかった」と振り返った。
続く２次審査の通過枠は、わずか12名。初回放送にてどんどん候補者が削られていく波乱の展開にスタジオからも驚きの声が。ダンス審査では、デビューが決定しているエミリー、レクシー、サマラの３名が踊る課題曲の映像をバックに、Femme、Jazz Funk、Hip Hopの３ジャンルから１つを選んでパフォーマンスする形式が取られた。
さらに２次審査には、アメリカで注目の振付師プレスリー・タッカーら有名審査員も集結。バックスクリーンに既存メンバー３人のダンス映像が流れるという特殊な演出に指原は「既存メンバーがいてのオーディションだからこそですね」と分析。ヒコロヒーから「受ける側だったらどう？」と聞かれたSAKURA（LE SSERAFIM）は「（後ろの映像が）見えていない可能性もありますよね？」とステージ上の参加者の心理を鋭く推察。
また、SAKURA（LE SSERAFIM）がアイドルプロデューサーでもある指原へ「原石はどうやって見つけるんですか？」と質問。指原は、「実力はもちろん、それを発揮できる度胸も見る。私が＝LOVEで選んだのは、震えながら長渕剛さんを歌っていた子。目が惹かれて合格にしました」と自身の選考基準を明かした。
初回放送にも関わらず過酷なミッションをこなす練習生の姿が描かれた『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#1は「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
