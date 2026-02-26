Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

カゴメが販売する野菜ジュース「野菜生活100 アソートセット 200ml紙パック×20本」は、16％オフの2,004円（税込）で販売中です。

野菜生活 カゴメ 野菜生活100 アソートセット 200ml紙パック×20本(5種×各4本)【EC限定 飲み比べ お試しセット】 野菜生活

セット内容はオリジナル、ベリーサラダ、マンゴーサラダ、アップルサラダ、グリーンサラダの5つ。1本200mlで、各4本ずつの計20本が一式になっています。

1本につき厚生労働省が推進する健康日本21の目標値（1日350g）のうち、約3分の1分の野菜を使用しているとのこと。砂糖不使用のため、大人からお子様まですっきりおいしく飲み続けられるといいます。

お得なこの機会に、ぜひチェックしてみてください。

