「ポケモン」30周年は新作グッズ＆コラボアイテムが目白押し！ 一番くじやスナック菓子も登場30周年のキックオフ発表会で一斉展示
【『ポケモン30周年、はじまる』キックオフ発表会】 2月26日 開催
発売日 4月20日（全国のコンビニエンスストア）
ポケモンは、「ポケットモンスター」シリーズの30周年を記念した「『ポケモン30周年、はじまる』キックオフ発表会」を本日2月26日に開催した。
メディア向けに開催された今回のキックオフ発表会。会場では30周年を機に展開される各企業とのタイアップ商品が多数展示されており、BANDAI SPIRITSより「一番くじ Pokemon 30th ANNIVERSARY」が展開されるほか、タカラトミーからは1/1サイズのピカチュウのぬいぐるみが登場予定となっている。
また、ポケモンセンターでは歴代「ポケモン」シリーズのパッケージとカセットをモチーフにしたチャームも販売予定。このほかにも、会場では30周年を振り返る巨大な年表などが展示されている。本稿では、会場の様子を撮り下ろしで紹介していく。
