デスクに置くだけで気分が上がる、名車モチーフのPCガジェットが予約スタートです。

CAMSHOP.JPの「トヨタ2000GT」型Bluetoothマウスは、トヨタ自動車オフィシャルライセンスのもとで造形を作り込んだモデルです。

今回モデルでは付属マウスパッドが刷新され、全3種類のデザイン展開にアップデートされています。

CAMSHOP.JP「トヨタ2000GT型Bluetoothマウス」

予約開始日：2026年2月25日販売チャネル：楽天市場／CAMSHOP.JP限定数：2000個付属マウスパッド：全3種類

CAMSHOP.JPは、ノリモノ雑貨を展開するブランドとしてトヨタ関連アイテムを幅広く扱っています。

モチーフの「トヨタ2000GT」は1967年から1970年までの約3年間で351台が生産された希少車で、日本車史の象徴として今も支持される存在です。

同商品はロングノーズの流れるボディラインを再現しつつ、ヘッドライトとリアライトの点灯ギミックを備えた実用マウスに仕上げられています。

操作性とディテールを両立したデスクトップ仕様

Bluetooth規格：Bluetooth 5.1本体サイズ：約W50×D130×H35mm本体重量：約60gJAN：4570138432449

使用シーンでは手のひらに収まるサイズ感がわかりやすく、一般的なマウス操作にそのまま移行しやすい設計です。

白いボディと黒い窓のコントラスト、低い車高バランス、メッキ風ホイールの表現がそろい、作業中でも視線が止まる存在感があります。

使わない時間はデスクオブジェとして成立し、仕事道具とコレクションの境界を軽やかにまたぐ一台です。

今回のマウスパッド刷新でデスク全体の統一感も作りやすく、クルマ好きへのギフト候補としても選びやすくなっています。

予約販売を実施中。

PC周辺機器は毎日触れる道具だからこそ、触感や視覚の満足度が作業テンションを左右します。

実用性に加えて語れる背景を持つこのモデルは、自分用にも贈答用にも特別感を出しやすいアイテムです。

【デスクで伝説の名車を操る気分になれる！

CAMSHOP.JP「トヨタ2000GT型Bluetoothマウス」】の紹介でした。

よくある質問

Q. いつから予約できますか？

予約は2026年2月25日から開始されています。

Q. 何個限定で販売されますか？

生産数は2000個限定です。

Q. 付属マウスパッドは何種類ですか？

付属マウスパッドは全3種類のデザイン展開です。

