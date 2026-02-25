D’ESPAIRSRAYが、12月30日（水）に KT Zepp YOKOHAMA にて＜LIVE 2026「CLIMAX」＞を開催することが決定した。

解散前の活動期において、D’ESPAIRSRAYは年末に横浜で公演を行うことが恒例となっており、その活動期最後のワンマン公演も、年末の横浜公演として行われた。本公演は、そうしたバンドの歩みと記憶を色濃く刻んだ横浜の地で、再び開催されるライブとなる。

また、2026年5月4日に開催されるワンマン公演 Zepp DiverCity TOKYOはソールドアウトを記録。大きな反響と確かな手応えを得たその流れを受けて行われる本公演は、

2026年の活動を締めくくるライブとして過去から現在、そしてその先へと続くD’ESPAIRSRAYの時間を集約したまさに「CLIMAX」と呼ぶにふさわしいステージとなるであろう。

チケット最速先行は3月14日（土）12時より、D’ESPAIRSRAYならびに各OFFICIAL FANCLUB を中心に順次スタート。一般発売は5月3日（土・祝）10時より開始予定となっている。

＜D’ESPAIRSRAY LIVE 2026「CLIMAX」＞

2026年12月30日（水）

KT Zepp YOKOHAMA

17:00 / 18:00 ■チケット

・1F VVIP：\27,500

・1F VIP：\19,800

・スタンディング：\7,700

・ビギナー：\3,300

・2F VVIP（着席指定）：\33,000

・2F VIP（着席指定）：\25,300

・2F指定席：\13,200

※未就学児入場不可

※入場者全員にチケットが必要 問い合わせ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/ ■最速FC先行受付（抽選）

・D’ESPAIRSRAY FC［un］Beautiful

・NUL. FC「違法解放区」

・Karyu FC「K’RONE」

・THE MICRO HEAD 4N’S FC

・Luv PARADE FC

受付期間：2026年3月14日（土）12:00〜3月24日（火）23:59 ■FC先行受付2次（抽選）

受付期間：2026年4月1日（水）12:00〜4月7日（火）23:59 ※FCにご入会されている海外在住の会員さまも今回より最速FC先行およびFC先行受付2次にてチケットをお申し込みいただくことが可能です。 ■オフィシャル先行

受付期間：2026年4月8日（水）12:00〜4月15日（水）23:59

■プレリク先行

受付期間：2026年4月22日（水）12:00〜4月28日（火）23:59

■一般発売（先着）

2026年5月3日（日）10:00〜

※海外在住の方専用のチケット受付URLもご用意しております。

