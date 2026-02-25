公園トレーニングもインテリア映えも両立する5号球！ランボルギーニ「オフィシャルライセンスサッカーボール」
ランボルギーニ公認ライセンスのサッカーボールが、CAMSHOP.JPで販売開始になりました。
5号球のトレーニングモデルとして使える仕様で、日常のボール遊びから基礎練習までカバーできる構成です。
車好きの感性に刺さるロゴデザインなので、使う時間と飾る時間のどちらも楽しめます☆
CAMSHOP.JP「ランボルギーニ サッカーボール」
販売開始日：2026年2月24日販売価格：4,950円（税込）販売チャネル：CAMSHOP.JP
CAMSHOP.JPは、ノリモノ雑貨を中心に展開するCAMSHOPのオフィシャルサイトです。
同ショップのLamborghiniカテゴリでは、ミニカーやマウスなど車種モチーフの雑貨がそろっています。
今回の新商品は、そのラインに加わったサッカーボールで、オフィシャルライセンス取得モデルとして展開中です。
5号球トレーニングモデルの基本仕様
サイズ：5号種別：サッカー対象：ユニセックス（ユース）製品サイズ：22×22×22cm重量：1.45kg
初めてサッカーを始める年代でも扱いやすい設計で、リフティングや基礎的なボールタッチの練習に取り入れやすいモデルです。
公園での軽い運動から体力づくりまで使い回しやすく、日常の運動習慣を作るきっかけにもなります。
素材構成と耐久性設計
素材：フェイクレザー素材：PUソフトスキン素材：高弾性増粘発泡EVA
耐摩耗性を意識した素材構成に加え、低摩擦バルブの採用で空気注入時にバルブが傷みにくい仕様です。
ソフトな触感としっかりした縫製のバランスが取れているため、プレー中の扱いやすさと長期使用の安心感を両立しています。
カラー展開と識別情報
カラー：オレンジカラー：ブラックJAN（ブラック）：6941089868362JAN（オレンジ）：6941089868379
ランボルギーニらしい存在感を出しやすいオレンジと、引き締まった印象のブラックの2色展開です。
部屋に置いたときもロゴの視認性が高く、スポーツ用品としてだけでなくインテリア小物としても映えるデザインになっています☆
ボール遊びを始めたい子どもと、デザイン性にもこだわりたい大人のニーズを一つにまとめたアイテムです。
ライセンス性と実用性を両方重視したいとき、選択肢に入れやすい5号球モデルです。
公園トレーニングもインテリア映えも両立する5号球！
ランボルギーニ「オフィシャルライセンスサッカーボール」の紹介でした。
よくある質問
Q. CAMSHOP.JP ランボルギーニ サッカーボールの発売日はいつですか？
販売開始日は2026年2月24日です。
Q. CAMSHOP.JP ランボルギーニ サッカーボールの価格はいくらですか？
販売価格は4,950円（税込）です。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 公園トレーニングもインテリア映えも両立する5号球！ランボルギーニ「オフィシャルライセンスサッカーボール」 appeared first on Dtimes.