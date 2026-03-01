この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」が、「【年金いくら？】知らないと損…山小屋勤務75歳の年金インタビュー」と題した動画を公開。60歳で脳梗塞を患い車椅子生活を送る75歳男性が、障害年金の受給額や、行政制度を活用して生活の質を向上させた実体験を赤裸々に語った。



インタビューは、男性の職歴からスタート。中学卒業後の16歳から大手製鉄会社や山小屋、スーパーなどで働き続けてきたという。本来受け取る予定だった老齢年金は「月9万9000円」の試算だったが、60歳で脳梗塞により倒れたことで障害年金の対象となり、現在は「やっと12万（〜13万円程度）で、なんとか生きていける」と明かした。



会話の中で特に熱がこもったのは、現在乗っているオーダーメイド車椅子の入手経緯だ。以前利用していた介護保険のリース車椅子について、男性は「時速4.5kmしか出ない」「後ろに余計な介助ハンドルが付いていて邪魔」と不便さを痛感していたという。行政に「こうなんだと説明しないと通らない」と10年間訴え続け、最終的には障害者手帳を活用する制度で、自己負担なく約70万円相当の電動車椅子を手に入れたと語る。男性は「そういう知恵がある人はある。知らないといつまでも不便な思いをする」「知ってる奴は教えない」と、自ら情報収集することの重要性を強調した。



動画の終盤、男性は若者世代に向けて「年金だけは仕方ないけど払っておけ」とメッセージを送る。自身も若い頃は不満があったとしつつも、実際に病に倒れ、制度に助けられた経験から「いつか自分の番が来る」「いくら健康な人でも人ごとじゃない」と語気を強めた。制度を知り、諦めずに活用する男性の姿からは、困難な状況でも主体的に生きるたくましさが伝わってくる。