さざえ氏も驚愕したメガバンクの裏側「7時50分に出社して挨拶係」「飲み会後に路上で説教」19卒男性の告白
YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が、「【転職2回】「みんな真面目すぎです」メガバンク半年、市役所を4年で辞めた男が辿り着いた”答え”【60人目】」と題した動画を公開した。動画には19卒の男性が出演し、新卒で入社したメガバンクでの壮絶な体験や、市役所勤務を経て現在の仕事に至るまでのキャリア変遷、そして2回の転職を通して得た独自の人生観を語った。
男性は2019年に大学を卒業後、運よくメガバンクに入行。しかし、配属前の研修初日に衝撃的な光景を目撃することになる。オフィスで先輩社員が上司に書類を提出した際、上司が無言でその書類をビリビリに破り捨て、さらに「話になんねえ、いる意味ある？」と怒鳴り散らしたのだ。男性は当時の心境を「入る会社間違えたな…」と振り返り、さざえ氏も「すげえ、ドラマみたい」と驚きを隠せない様子だった。
その後も、毎日のように「なんでこんな点数低いの！」と怒られる研修生活や、朝7時50分に出社して上司たちに挨拶をし続けるだけの謎の業務など、理不尽な環境に直面。決定打となったのは、配属後の飲み会での出来事だった。帰り道、以前書類を破られていた先輩社員に突然路上で胸ぐらを掴まれ、「さっきの動きは何だ、いる意味ねえだろ」と激怒されたという。入社直後に目撃した光景と同じ言葉を浴びせられた男性は、恐怖を感じて半年での退職を決意した。
その後、公務員試験を経て市役所に転職するも、繁忙期には月80時間の残業が発生するなど、想像以上の激務を経験。現在は民間企業の営業職に就き、穏やかな環境で働いているという。動画の最後、男性はこれまでの経験を踏まえ「みんな真面目すぎです」と持論を展開。「1か月以内で辞める人は逆に真面目だからこそ『こんなところで続けられない』と思い詰めてしまう。もっと適当でいい」と、今の仕事に悩む人々へメッセージを送った。
