OpenAI½é¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢À½ÉÊ¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡©
The Information¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢OpenAI¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ChatGPT¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëOpenAI¤¬¼ê¤¬¤±¤ë½é¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢À½ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©
¤Ê¤Ë¤·¤íOpenAI¤¬³«È¯¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËAI¤ò¥Õ¥ë¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÀß·×¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¥«¥á¥é¤¬AI¤ÎÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾ì½ê¤Î¼þÊÕ¾õ¶·¤òÍý²ò¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ä¥â¥Î¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¬¡¢¥«¥á¥éÅëºÜ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÏÆÃ¤ËÌÜ¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ç¤ËAmazon¤¬Echo Show¤Ç¼ÂÁ©ºÑ¤ß¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤Ë¤â¥«¥á¥é¤ÏÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë»ë³ÐÅª¤Êµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ê»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡Ë¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¥«¥á¥é¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢´éÇ§¼±¤Î³èÍÑ¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¸«Ê¬¤±¤Æ¡¢³Æ¸Ä¿Í¤ËÆÃ²½¤·¤¿Å¬ÀÚ¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤Îº£Æü¤ÎÍ½Äê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿ÄÌÃÎ¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¤Í¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥«¥á¥éÅëºÜ¤Ë¤è¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´éÇ§¾Ú¼±ÊÌ¤ä¡¢¡Ö²È¤ÎÃæ¤¬AI¤Ë´Ý¸«¤¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎÏÃ¤¬²áÇ®¤¹¤ë¤Î¤â¤¤Ã¤ÈÉÔ²ÄÈò¡£
Æ±¤¸¤¯The Information¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢OpenAI¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥é¥¤¥È¤òÈ¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¤¢¤ì¡¢»î¹Ôºø¸íÃæ¡©
¤È¤³¤í¤ÇOpenAI¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸µApple¤ÎÅÁÀâÅª¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢¥¤¥ô»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢AIÃ¼Ëö¤ò³«È¯Ãæ¡£¤³¤ÎAIÃ¼Ëö¤¬¤É¤ó¤Ê¥«¥¿¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¤ò¤¢¤ì¤³¤ì»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¥Ú¥ó¤Ê¤ó¤Æ±½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£OpenAI°õ¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢À½ÉÊ¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤ÁChatGPT¤Î½»½è¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¸³è¤Ë¤è¤ê¿¼¤¯AI¤¬¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢AI¤Ç¿·¤¿¤Ê»þÂå¤òÉÁ¤¯OpenAI¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢À½ÉÊ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë»Â¿·¤µ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£
GIZMODO ¥Æ¥Ã¥¯ÈëÅÁ¤Î½ñ