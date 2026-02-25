⽟ÃÖ¹À⼆¡ß¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥Ä¥¢ー¿·¥·¥êー¥º¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ÖFanfare¡×¤Ë·èÄê¡£¹ñºÝÅª¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Î»£±Æ¤Ë¤è¤ë¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡ß¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥Ä¥¢ー¤Î¿·¥·¥êー¥º¡Øbillboard classics ¶ÌÃÖ¹ÀÆó LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2026¡Ù¤Î¥Ä¥¢ー¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ÖFanfare¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥Ä¥¢ー¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡×¤È¥ê¥ó¥¯
¥Ä¥¢ー¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖFanfare¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤â¤Î¡£
TBS·Ï ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥ê¥êー¥¹Åö½é¤«¤é Billboard JAPANÁí¹ç¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ãー¥È¡ÈJAPAN Hot 100¡É¤Ë¥Á¥ãー¥È¥¤¥ó¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ä¥¢ー¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¸ø±é¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤é¤¿¤Ë»£¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£»£±Æ¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¢¥¥à¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤¬Ã´Åö¡£¥·¥êー¥º11Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥Ä¥¢ー¤ËÎ×¤à¡¢¶ÌÃÖ¤Î¤¢¤é¤¿¤Ê·è°Õ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥¢ー¤Î³«Ëë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2·î25Æü¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹¡ÊÁ´¹ñÈÇÄ«´©¡Ë¤Ë¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÁ´ÌÌ¹¹ð¤¬·ÇºÜ¡£¤³¤Á¤é¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ä¥¢ー¤Ï3·î1Æü¤Î Bunkamura ¥ªー¥Á¥ãー¥É¥Ûー¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ15ÅÔ»Ô¤Ç25¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£ºÇ½ª¸ø±é¤È¤Ê¤ë5·î26Æü¡¦27Æü¤ÎK¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¤ò½ü¤¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
3·î1Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ÜDVD¡Øbillboard classics ¡ß Koji Tamaki Symphonic Tour 2015-2025 10th Anniversary Decade¡Ù¤âÅÐ¾ì¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.11.05 ON SALE
SINGLE¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡×
2026.03.01 ON SALE
¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ÜDVD¡Øbillboard classics ¡ß Koji Tamaki Symphonic Tour 2015-2025 10th Anniversary Decade¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://billboard-cc.com/
¶ÌÃÖ¹ÀÆó OFFICIAL SITE
https://saltmoderate.com/