2Ëü±ß°Ê²¼¤ÇÇã¤¨¤ë¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¸²Èù¶À4K¥«¥á¥é¡×¤Ç¹¥´ñ¿´ÇúÈ¯
»Ò¤É¤â¤¬¡Ö¥À¥ó¥´¥à¥·¸«¤Ä¤±¤¿¤è¡¼¡ª¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤³¤Ã¤Á¤òÅÏ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
LiTTPOPO¡ÖMicroCam X1¡×¤Ï¡¢400ÇÜ¤Î¸²Èù¶À¤È5cmÀÜ¼Ì¥ì¥ó¥º¤È4KÆ°²è¥«¥á¥é¤ò¡¢¤ï¤º¤«160¥°¥é¥à¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ØTIME¡Ù¤¬Áª¤Ö¡ÖBest Inventions of 2025¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Áàºî¤â´ÊÃ±¡ª¡Ö¤Ò¤Í¤ë¡×¤À¤±¤Ç¸²Èù¶À¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨
¡ÖMicroCam X1¡×¤Ï¤½¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤ÏÁàºî¤ÎÄ¾´¶À¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥á¥é¤Î¥Ð¥ì¥ëÉôÊ¬¤ò180ÅÙ¤Ò¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÄÌ¾ï»£±Æ¥â¡¼¥É¡¦¥Þ¥¯¥í¥â¡¼¥É¡¦¸²Èù¶À¥â¡¼¥É¤Î3¤Ä¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤âÀßÄê²èÌÌ¤âÉÔÍ×¡£¤¹¤°¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤¬´Î¤Ç¤¹¡£
¸²Èù¶À¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏºÇÂç400ÇÜ¡¦0.01mm¤Þ¤Ç¤ÎºÙÉô¤ò»£±Æ¤Ç¤¡¢¥¢¥ê¤ÎÂÎÌÓ¤äº«Ãî¤ÎÊ£´ã¤Î¹½Â¤¤Þ¤Ç±Ç¤·½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¯¥í¥â¡¼¥É¤ÏÈï¼ÌÂÎ¤«¤é3¡Á5cm¤È¤¤¤¦Ä¶ÀÜ¼Ì¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢²Ö¤Ó¤é¤ÎÁ¡°Ý¤ä¹Å²ß¤Î¹ï°õ¤Î±úÆÌ¤Þ¤ÇµÏ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï»£±Æ¤Ç¤Ï12MP¤Î¼Ì¿¿¤È4K UHDÆ°²è¡Ê¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹ÂÐ±þ¡Ë¤ò»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ï¥½¥Ë¡¼À½4K CMOS¥»¥ó¥µ¡¼¤òºÎÍÑ¡£HDR¤È°ÌÁêº¹¥ª¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡ÊPDAF¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ÈÌÀ¾ò·ï¤Ç¤â¡ÖÁÇÁá¤¯Àµ³Î¤Ê¥Ô¥ó¥È¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï2000mAh¤Ç¡¢4K 30fps¤ÇÌó150Ê¬¤ÎÏ¢Â³Ï¿²è¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹¥´ñ¿´¤ò¹ÔÆ°¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Àß·×»×ÁÛ
LiTTPOPO¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤ÎEva Hu¤µ¤ó¤ÈSam Chan¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÄ¤¤Ì¼¤¬¡ÖÍî¤ÁÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª²ÀÈ¸¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤¿¤Ã¤ÆÍ·¤Ö»Ñ¡×¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È¡ØTIME¡Ù¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àß·×»×ÁÛ¤Ï¡Ö¹¥´ñ¿´¤ò¹ÔÆ°¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤³¤È¡£¤À¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤ò¾®¤µ¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÀ¤³¦¤«¤é°ú¤Î¥¤·¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÈ¯¸«ÂÎ¸³¤Ë°ú¤¹þ¤à¥Ä¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖMicroCam X1¤òÀß·×¤·¤¿ÌÜÅª¤Ï¡¢³ØÀ¸¡¢¥Û¥Ó¡¼¥¹¥È¡¢²ÈÂ²¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î²Ê³Ø¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¼þ°Ï¤ÎÈù¾®¤ÊÀ¤³¦¤ò´ÊÃ±¤ËÃµº÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¤³¤ó¤Ê¡ÖÌ´¤ÎÀÇ½¡×¤ÏËÜÅö¤Ë½Ð¤ë¤Î¡©
¼Ì¿¿¡¦¥«¥á¥é¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡ÖPetaPixel¡×¤Ï2025Ç¯9·î¤Ë¡¢Åö»þKickstarter¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎMicroCam X1¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢´üÂÔ¤·¤Ä¤Ä¤â¿µ½Å¤ÊÉ¾²Á¡£¡ÖÊªÍýÅª¤Ê¸÷³Ø¤Î¸Â³¦¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢´üÂÔÃÍ¤òÄ´À°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ëð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö400ÇÜ¡×¤â¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÜÎ¨¤Ç¤¢¤ê¡¢¸÷³Ø¸²Èù¶À¤ÈÆ±Îó¤ËÈæ³Ó¤¹¤ë¤Î¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¼ê¿¶¤ìÊäÀµµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¸²Èù¶À»£±Æ¤Ï¤À¤¤¤Ö¸·¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¡£
¸«¤¿¤È¤³¤í»°µÓ¥Í¥¸·ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê»£¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¶´¤ß¹þ¤à¥¿¥¤¥×¤Î»°µÓ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æù´ã¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÌÌÇò¤¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¤Ï¤º¡£³Æ¼ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¤äAmazon¤Ç¤âÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
2Ëü±ß¥¢¥ó¥À¡¼¤È¤¤¤¦²Á³ÊÂÓ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î´ªÄê¹àÌÜ¤Ï¡ÖÃµµæ¿´¤Ø¤ÎÅê»ñ¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Ë¸²Èù¶À¤ä¥¥Ã¥º¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÇã¤¦¤ÈÂçº¹¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤ê´ÊÊØ¡£¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¤·¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ß¤Ë¤â±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ÈMicroCam X1¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ³°¤Ø½Ð¤Æ¡¢Áð¤äÅÚ¤äº«Ãî¤ò400ÇÜ¤ÇÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢½½Ê¬¤Ë¸µ¤¬¼è¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡ª ËÍ¤âÍÕÌ®¤ä¤¤Î¤³¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤¿¤¤¤Ê¡£
Source: LiTTPOPO, TIME, PetaPixel , PRNewswire