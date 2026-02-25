藤本美貴＆横澤夏子、妥協ゼロの渾身プロデュース！「瞬履きサンダル」予約販売スタート＜夫が寝たあとに＞

3児のママであるMCの藤本美貴＆横澤夏子、そしてゲストママたちが、夫の前では普段話せない本音をむき出しにしながら、育児や家事、パパへの思いなどを発散する育児家事特化バラエティー『夫が寝たあとに』。

昨年3月には、藤本＆横澤が考案した番組オリジナルの「瞬履きスニーカー」の販売を開始。受注数は11,997足（2月23日現在）を突破し、深夜番組では珍しい大ヒット商品となっている。

この異例の反響を受け、藤本＆横澤が再び立ち上がることに。2月24日（火）の放送回では、きたる夏に向け、2人が「瞬履きスニーカー」のサンダル版をプロデュース。

こんなサンダルを待っていた！ 形・機能・素材・色など全般にわたり、さらにハードルの高いリクエストを徹底実現した、手を使わなくてもスルッと履けるオシャレなサンダル「瞬履きサンダル」（※ブラック／アイボリーの2色展開）が誕生。

このたび、「テレ朝通販 ロッピング」で予約販売がスタートした。

百貨店でもおなじみ、「あしながおじさん」ブランドを主に展開する製造元「クロスロード」の全面協力のもと、藤本＆横澤が「瞬履きサンダル」の土台として選んだのは、2人も惚れ込んだ前作の「瞬履きスニーカー」。

と同時に、暑さには勝てない2人が熱望したのは、スニーカーとは一転、踵を覆い隠さず、細いストラップ（紐）で固定すること。しかし、これが至難の業で…。

そんななか、藤本も「これは革命だ！」と大興奮。サンダル専用の「ヒールパネル（芯）」を採用したところ、踵はむき出しになるのに、まるで靴ベラのよう。立ったまま足を滑り込ませることができる、力強いホールド感が実現した。

さらに、ヒールパネルの内側にクッションを内蔵したことで、踵へのアタリも軽減。無邪気に走り回る子どもを追いかける時だって安心。「全然不安定じゃない。50mダッシュできるくらい」（藤本）、「余裕で走れる」（横澤）と歓喜する逸品が誕生した。

今回のこだわりは、履きやすさだけにとどまらない。「新たにサンダルを買っていただく意味」を念頭に、カジュアルだけどデザイン性が高く、普段着にもお出かけ着にもコーディネイトしやすいサンダルを追求する藤本＆横澤は、ファッションの観点からも次々とアイデアを提案した。

その結果、「風を感じながらも、つま先や踵の露出は控えめ」、「秋までOK！靴下履きにもピッタリな甲面積バランス」、そして、瞬履きスニーカーとは一線を画す「のっぺりして見えない、撥水加工を施した涼しげなメッシュ素材」も採用することに。

また、ともすればスポーティーになりがちな厚底ソールでも、“女性らしさ”を底上げ。スモーキーな半透明の合成ラバーを含む4層構造で、安定感のみならずオシャレ感＆脚長効果をアップ。思いのほか重量のある半透明ラバーを発砲ラバーソール（白）と合体することで軽量化にこぎつけ、軽やかに歩ける重さも実現した。

こうして誕生した、高級感があるのに超機能的な「瞬履きサンダル」。

実はこだわりを詰め込んだ結果、「瞬履きスニーカー」よりも大幅にコストが上昇してしまうことに…。かと言って、世のママの味方である藤本＆横澤が黙ってはいない。

「お値段は頑張っていただきたい」（藤本）、「お得感もほしい」（横澤）との声を受けて、今回は限界までやりくりし、「瞬履きスニーカー」と同じ税込8,800円（送料別）で販売することが決定している。