BYD新型「軽ワゴン」ラッコ“爆誕”に反響殺到！

「日本の軽自動車市場に、ついに“黒船”がやってくる」

そんな予感をさせる一台が、いよいよそのベールを脱ぎ始めました。

【画像】超カッコいい！ これがBYD新型「軽ワゴン」ラッコです！（31枚）

BYD Auto Japanは（以下、BYD）2026年2月16日、今夏の発売を予定している新型軽自動車「BYD RACCO（ラッコ）」の公式専用サイトを公開しました。

軽自動車といえば、日本の新車販売の約4割を占める巨大市場。そのど真ん中に、世界的なEVメーカーであるBYDが満を持して参入します。

公開された「ラッコ」の姿は、まさに日本の売れ筋そのものです。

ボディタイプは、ホンダ「N-BOX」やダイハツ「タント」、スズキ「スペーシア」などがひしめく「スーパーハイトワゴン」。

全長3395mm×全幅1475mm×全高1800mmというサイズや、後席両側スライドドアの標準装備など、日本の道路事情や使い勝手を徹底的に研究したパッケージングとなっています。

このあまりにも日本市場に馴染んだスタイリングに対し、ネット上では早くも多くの反響が寄せられています。

「パッと見はN-BOXかな？」「サイドの雰囲気はデイズルークスっぽい」「タントの新型かと思った」といった声も寄せられ、デザインは違和感なく受け入れられている様子。

中には「代り映えの少ない日本車より魅力的かも」「本気で売ろうとしてるのを感じる！」と、BYDの本気度を評価する声も見られます。

そんな新型ラッコで注目すべきは、その中身です。

駆動方式はFWD（前輪駆動）を採用し、バッテリーはユーザーの用途に合わせて2種類を用意。

街乗りメインの「スタンダード仕様（約20kWh）」は航続距離200km超、週末の遠出もこなす「ロングレンジ仕様（約30kWh）」は軽EVとしては異例の300km超を目標に開発されています。

このスペックに対し、ユーザーからは「航続距離の設定が絶妙で戦略的」「毎日300kmも走らないから十分すぎる」「戸建てのセカンドカーなら最強の選択肢では？」と、実用性を高く評価する意見が多数。

また、「ガソリンスタンドが激減している地方の足として最適だ」「寝ている間に家で充電すれば毎朝満タンで出発できる」など、EVならではのメリットに期待する声も上がっています。

一方で、やはり気になるのは「価格」と「信頼性」です。

「補助金込みで実質200万円を切るならブレイクするかも…」「家電と同じで、安くて品質が良ければ一気にシェアが流れる」といった価格への期待がある反面、「中国車は動力と価格では日本車に並んでいるかもしれないけどリセールや部品供給が心配」「ディーラー網がまだ少ないからメンテナンスや修理の時間がどうなるかな」といった不安の声も残ります。

しかし、「日本の技術者が開発に関わってるらしいし安心感がある」「重箱の隅をつつく人は、そもそも軽に乗らない」「自分は中国車でも気にしないし買いたいな」といったフラットな意見も増えており、詳細情報の広がりに比例して、かつてのようなアレルギー反応は薄れつつあるようです。

ちなみに“ラッコ”というユニークな車名は、道具を使う賢さと愛らしさを持ちつつ、絶滅危惧種でもあるラッコに由来し、「地球環境を守る＝ラッコを守る」というBYDのミッションが込められています。

その親しみやすい名前とは裏腹に、市場に与えるインパクトは強烈です。

SNSなどでは「N-BOXの強敵になるかも」「こりゃ売れるわ」「国内メーカーも本気の軽EVを出さないとマズい！」「これから日本の自動車メーカーは正念場かも」といった、国産勢への奮起を促すコメントも溢れています。

2026年夏、愛らしいラッコが日本の道路を走り始めたとき、軽自動車市場にどのような“小さな革命”が起きるのか。多くのユーザーがその動向を注視しています。