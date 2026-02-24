藍井エイル 新章突入！LantisよりTVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』OPテーマをリリース決定！
藍井エイルが、バンダイナムコミュージックライブが運営する音楽レーベル「Lantis」より新曲をリリース。新曲はTVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』OPテーマに決定した。
本楽曲「MONSTER」は藍井エイルらしい激しく重厚感のあるサウンドを軸に、デジロックの要素を加え、新章を飾るに相応しい攻めた楽曲に仕上がった。また、作詞は作品へのリスペクトを込めて藍井エイル本人が手掛けた。
そしてTVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』オープニングテーマ「MONSTER」が収録されたCDは2026年4月22日(水)に発売が決定。【Type-A盤】【Type-B盤】【Type-C盤】の3形態でのリリースで、「MONSTER」の他新曲3曲が収録される。CDの詳細は後日発表される。
＜藍井エイル コメント＞
みんなに愛されている作品である『よう実』のオープニングテーマを歌えること、大変嬉しく思っています。
制作に関わらせていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。
今回は激しい楽曲になっていて、歌詞は周りから見たモンスター綾小路くんをテーマに仕上げました。
デジタルなロック感のある、新しい藍井エイルを感じられる楽曲を、アニメと合わせて楽しんで頂けたら嬉しいです。
●リリース情報
TVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』OPテーマ
「MONSTER」
作詞：Eir 作曲・編曲：GAK-amazuti-
2026年4月22日発売
【Type-A盤】
品番：LACM-24832
価格：￥2,750（税込）
【Type-B盤】
品番：LACM-24833
価格：￥1,980（税込）
【Type-C盤】
品番：LACM-24834
価格：￥1,980（税込）
●作品情報
TVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』
＜INTRODUCTION＞
東京都高度育成高等学校、それは進学率・就職率100％を誇り、
毎月10万円の金銭に相当するポイントが支給される夢のような学校。
しかし、その内実は一部の成績優秀者のみが好待遇を受けられる実力至上主義の学校であった。
1年生3学期にCクラスへと昇格した綾小路たちだったが、
1学年最終特別試験の結果、Aクラスに惜敗し、再びDクラスへと降格。
2年生はDクラスからの再スタートとなった。
春休みを経て、綾小路は軽井沢と恋人関係となり、
堀北は優秀な兄・学にあこがれていた自分と決別。
少しずつ人間関係が変化する中で、2年生へと進級する。
綾小路たち新2年生の最初の特別試験は、
新入生とパートナーを組んで行う筆記試験。
しかし、新入生の中には、月城が手配したホワイトルームからの刺客が紛れており――。
学年を超えた新たな関係が呼ぶのは、嵐か凪か。
2年目の学校生活の幕が今、切って落とされる。
【STAFF】
原作：衣笠彰梧(MF 文庫 J「ようこそ実力至上主義の教室へ」/KADOKAWA 刊)
キャラクター原案：トモセシュンサク
監督：野亦則行
シリーズ構成：重信康
脚本：重信康／勝冶京子
キャラクターデザイン：河野真貴
美術設定：平柳悟
美術監督：羽根広舟
色彩設計：竹川美緒
CG監督：平山知広
撮影監督：関谷美里
編集：及川雪江（森田編集室）
音楽：横山克／橋口佳奈
音楽制作：ランティス
音響監督：飯田里樹
音響効果：奥田維城
アニメーション制作：Lerche
＜藍井エイルプロフィール＞
藍井エイル (Eir Aoi)
伸びのある声質と圧倒的な表現力で、国内外のアニメファンから熱烈な支持を受ける日本のシンガーソングライター。彼女の音楽は、強い感情を呼び起こす歌詞とメロディ、そして激しいライブパフォーマンスが特徴。
4度の日本武道館や横浜アリーナ、パリ、ロンドン、上海、サンフランシスコなどの世界15ヶ国/地域でのライブを敢行し大成功をおさめる。海外でも多くのファンからの支持を得る。
©衣笠彰梧・KADOKAWA刊／ようこそ実力至上主義の教室へ4製作委員会
関連リンク
藍井エイルオフィシャルサイト
https://aoieir.jp/
TVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』公式サイト
https://you-zitsu.com/
