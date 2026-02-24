今季4度目の“中2日”…アトレティコ主将が過密日程に辟易「『もうたくさんだ』と言わない限り、これは維持される」

今季4度目の“中2日”…アトレティコ主将が過密日程に辟易「『もうたくさんだ』と言わない限り、これは維持される」