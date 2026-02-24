佐野市の人気キャラクターをデザインした電子マネーカードが発行されるのに合わせて、２３日に市内でお披露目会が開かれました。

２３日から利用が始まった商業施設のイオンなどで使える電子マネーカード「さのまるＷＡＯＮ」です。これは、佐野市とイオンが２０２５年１１月に締結した包括連携協定の一環で行われたものです。

佐野市のブランドキャラクター「さのまる」がデザインされているほか、裏面には佐野市が「佐藤」の苗字のゆかりの地をＰＲしていることから、「佐藤のふるさと、佐野」と書かれています。

イオンは全国各地でご当地の「ＷＡＯＮ」を発行していて、利用金額の０．１％を地域振興のために寄付する仕組みになっています。

県内では日光市や小山市などに続いて４カ所目の導入で、金子裕市長は「寄付金はさのまるの活動や定住促進に活用し、地域活性化につなげたい」と期待を寄せました。さのまるＷＡＯＮは２３日から発行が始まり、栃木県内のイオンのほか、群馬県と埼玉県の一部店舗でも購入できます。

イオンリテールの草野多香恵さんは、「さのまるWAONを使って佐野市の地域活性化のきっかけになれば」と話していました。